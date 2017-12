Tania Cagnotto e Francesca Dallapè/ "Il futuro è imprevedibile, ma la concorrenza è spietata!"

Cagnotto Dallapè, la fantastica coppia azzurra potrebbe riunirsi a Tokyo per chiudere definitvamente la carriera. Per ora è solo un sogno ma si vedrà in futuro.

19 dicembre 2017

Cagnotto Dallapè (web)

Tania Cagnotto e Francesca Dallapè potrebbero di nuovo gareggiare assieme a Tokyo. L'indiscrezione o meglio, la speranza, viene riportata dal sito internet SportMediaset.it che ha riportato una bella intervista al duo azzurro che dopo alcune vicissitudini, starebbe pensando ad una storica ricomposizione. Vicissitudini piacevoli e non spiacevoli, visto che Francesca Dallapè ha appena partorito e Tania Cagnotto partorirà a breve. Questo per delle sportive come loro, significa nella stragarande maggioranza dei casi uno stop quasi definitivo dell'attività agonistica ad altissimi livelli. Le eccezioni alla regola sono rare, anzi rarissime. Nel tennis, ad esempio, Serena Williams è riuscita addirittura a vincere un trofeo importantissimo come l'Austrlian Open (il primo grande slam della stagione) essendo incinta. Adesso tornerà sui campi da tennis, ma Serena è un'eccezione: è semplicemente la regina del tennis. Per la Cagnotto e la Dallapè la cosa sarà molto più difficile ma mai dire mai in questi casi. Se dopotutto c'è ancora la volontà di mettersi in gioco perché non posrsi obiettivi ambiziosi?

I FIGLI

Non è ancora detto che la Cagnotto ce la faccia per Tokyo, visto il parto imminente e la successiva ripresa. La tuffatrice comunque non fa voli pindarici e rimane con i piedi saldamente a terra: "Vedremo, è impossibile prevedere il futuro ma è certo che ricomporre la vecchia coppia mi piacerebbe tantissimo. In dieci anni ci siamo tolte tante soddisfazioni, è stato incredibile. Sarebbe bello anche per dare un esempio ai nostri figli ma se non ci riusciremo sarà solo colpa mia e mi sentirei un po' in colpa. D'altro canto è bene fare i conti con la realtà e pensare anche che le qualificazioni sono difficilissime. Io e Francesca nell'ultima competizione ci siamo qualificate per un pelo ed eravamo all'apice della forma. La concorrenza nel mondo del nuoto sincronizzato è spietata e riuscire a compiere un'impresa del genere sarà difficile. Vedremo." Gli italiani appassionati di tuffi (e ce ne sono parecchi) non vedrebbero l'ora di rivedere la vecchia coppia all'opera come ai vecchi tempi. Chiudere con una medaglia, poi, sarebbe davvero il modo migliore per chiudere una storia bellissima che dura da tanto, tanto tempo. Chissà.

