Arsenal Manchester United/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Alexis Sanchez, attaccante Arsenal - LaPresse

Arsenal Manchester, grande sfida in programma questa sera, dalle ore 18:30, per la quindicesima giornata del campionato di calcio inglese. In quel dell’Emirates Stadium di Londra, di scena la partitissima fra i padroni di casa dell’Arsenal e gli ospiti del Manchester United. Una gara ai vertici del calcio inglese che ovviamente ogni appassionato del calcio britannico, ma soprattutto, di questo sport in generale, non dovrebbe perdersi. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni delle due formazioni, con uno sguardo alle quote.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

La partitissima fra Arsenal e Manchester United sarà visibile in diretta tv, ovviamente solo a pagamento per gli abbonati a Sky Sport. Il canale dedicato sarà come al solito Fox Sport, con collegamento dalle ore 18:30. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il match in diretta streaming, attraverso l’applicazione dedicata Sky Go, per guardare l’evento attraverso il personal computer, lo smartphone o il tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARSENAL MANCHESTER UNITED

Sorride l’allenatore dell’Arsenal, Wenger, visto che per la sfida in programma questa sera dovrà rinunciare al solo Santi Cazorla, infortunato di lunga data. Non si registrano altre assenze per infortunio né tanto meno per squalifica fra le fila londinesi, con i Gunners che dovrebbero quindi disporsi in campo con un offensivo 3-4-2-1, con il solito Petr Cech a curare la porta, a ridosso di una retroguardia a tre composta da capitan Koscielny pilastro in mezzo, con Mustafi e Monreal a completamento del reparto, nel ruolo di interni. A centrocampo, invece, la linea mediana sarà come da copione presieduta dalla coppia formata da Xhaka e Ramsey, mentre Kolasinac largo a sinistra e il gioiello spagnolo Bellerini a destra, avranno il compito di proteggere le due corsie e nel contempo provare ad avvolgere la difesa dello United. Infine il tridente d’attacco, dove il gioiello francese Lacazette sarà il solito terminale offensivo, con alle sue spalle l’ex Udinese Alex Sanchez in coppia con Iwobi.

Vediamo anche le probabili formazioni del Manchester United allenato da José Mourinho, che ha recuperato nelle ultime settimane due stelle assolute come Paul Pogba e Zlatan Ibrahimovic, ma che per la trasferta di Londra dovrà rinunciare a Phil Jones, che soffre di un problema muscolare alla coscia, e a capitan Michael Carrick, out per un infortunio al polpaccio. E’ ipotizzabile un 4-3-3 con il nazionale spagnolo De Gea sempre fra i pali, schierato dietro ad una linea difensiva a quattro composta da Rojo e Smalling al centro, con Lindelof nel ruolo di terzino di destra, e Valencia invece a fare su e giù sulla fascia mancina. Centrocampo di qualità e di sostanza, con Ashley Young a dettare i ritmi di gioco, mentre Matic e Pogba avranno il compito di inserirsi e nel contempo di tamponare le scorribande dei Gunners. Infine il tridente d’attacco, dove Martial sembra favorito su Ibrahimovic per il ruolo di prima punta centrale, con Lukaku largo a destra e Lingard a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Grande incertezza per quanto riguarda i bookmaker della Snai sulla sfida fra Arsenal e Manchester United. I Gunners sono favoriti per il fatto di giocarsi fra le mura domestiche, ma le quote per il segno 1 e 2 sono molto simili: la vittoria dei londinesi paga infatti 2.55 volte la nostra puntata, mentre quella dei Red Devils sale leggermente a 2.75. Considerato poco probabile invece il pareggio, il segno X, dato a 3.30.

