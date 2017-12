Brescia-Salernitana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Brescia Salernitana info streaming video e tv: orario, quote, risultato live e probabili formazioni del match del campionato di Serie B, valevole per il 17esimo turno

Lo stadio ""Rigamonti" di Brescia, durante un match (LaPresse)

Brescia Salernitana sarà diretta dall'arbitro Illuzzi. Il match in programma questo sabato allo stadio “Mario Rigamonti” (ore 15) appunto tra Brescia e Salernitana rappresenta uno degli incroci più interessanti per quanto riguarda il programma del 17esimo turno del campionato di Serie B. Infatti, nonostante entrambe le compagini non navighino nelle zone nobili della classifica, sono state protagoniste di recente di alcune ottime prestazioni che aumentano i dubbi sul reale valore delle rose gestite rispettivamente da Pasquale Marino e da Alberto Bollini: al momento, le “Rondinelle” sono attardate al sedicesimo posto a quota 16 punti, ovvero a una lunghezza dalla zona retrocessione e a sette invece da quella playoff; i campani, dal canto loro, sono al decimo posto a 22 punti e, in una posizione di relativa tranquillità, cominciano a coltivare ambizioni che vanno oltre una semplice salvezza.

Dunque, nella gara che andrà in scena a Brescia sabato pomeriggio si affronteranno due squadre che, per motivazioni differenti, hanno bisogno di fare i tre punti in una sfida che appare aperta a qualsiasi risultato: i lombardi, infatti, devono vincere per allontanarsi dal baratro che al momento vede coinvolte ben sei formazioni (dal Foggia al Cesena) e, anche se con qualche intoppo, pare che l’operato del subentrante Pasquale Marino stia dando i suoi frutti. Tra i granata ospiti, invece, Alberto Bollini proverà a cogliere un risultato positivo nella seconda trasferta consecutiva, dopo il KO rimediato nell’ultimo turno e che ha un po’ ridimensionato i sogni di un sodalizio che (con una classifica così corta) ha cominciato a fare un pensierino ai play-off.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Brescia Salernitana è un appuntamento in diretta tv riservato agli abbonati Sky: sul canale Sky Calcio 4 si potrà assistere alla partita (che sarà però visibile anche sul canale Sky Sport Mix, il numero 106) con la possibilità di attivare anche Sky Go per la diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Su Sky Sport 1 invece va in onda Diretta Gol Serie B, trasmissione che fornisce tutte le reti e le azioni salienti, in tempo reale, dai campi collegati sui quali si gioca sabato pomeriggio.

IL CONTESTO

Ma in che condizioni di forma arrivano Brescia e Salernitana a questo match in programma allo stadio “Rigamonti”? Per quanto riguarda le “Rondinelle” di Marino, l’ultimo turno ha visto i biancoazzurri soccombere malamente a Cesena contro l’ultima della classe: l’1-0 ha accorciato terribilmente la classifica, con i bresciani risucchiati nuovamente nella lotta per retrocedere. Inoltre, la sconfitta ha vanificato gli ultimi risultati positivi: infatti, nelle precedenti cinque uscite i padroni di casa avevano raccolto due successi (contro i temibili Pescara e Bari), un KO interno col Venezia e poi due pari consecutivi con Carpi e Spezia. Per quanto riguarda invece la Salernitana di Bollini, detto del recente scivolone in terra veneta col Cittadella, va sottolineato che i granata erano imbattuti addirittura da 12 match, avendo collezionato ben 8 pareggi e 4 quattro successi che li avevano proiettati dai bassifondi della graduatoria ai margini dell’alta classifica: a Brescia i campani torneranno a volare?

PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA-SALERNITANA

In vista del match tra Brescia e Salernitana, ecco quali potrebbero essere le formazioni che manderanno in campo i rispettivi tecnici. In casa lombarda, mister Marino dovrebbe puntare ancora sul collaudato 3-5-2 anche se ci saranno degli aggiustamenti dopo la brutta prova di Cesena: tra i pali sarà confermato Minelli, davanti al quale giostrerà una linea difensiva a 3 con l’esperto Gastaldello ai lati e Coppolaro e Lancini ai lati. In mediana, i due terzini che avranno il compito di trasformare la linea difensiva a 5 in fase di ripiegamento saranno Cancellotti e Furlan, mentre in cabina di regia ecco Martinelli, Bisoli e Machin. In avanti, invece, l’esperto Caracciolo dovrebbe fare coppia con Torregrossa.

Sull’altro versante, la Salernitana adotterà un 3-5-2 speculare a quello degli avversari ma più offensivo: in porta ci sarà Radunovic, protetto da un terzetto difensivo composto da Popescu, Mantovani e Pucino; in mezzo al campo, ecco il fosforo di Signorelli, coadiuvato dal giovane Minala e da Ricci, mentre la coppia di punte sarà formata da Bocalon e uno tra Rossi e Rodriguez (entrambi in ballottaggio).

LA CHIAVE TATTICA

La chiave tattica della sfida tra Brescia e Salernitana risiede in due elementi che, fino ad ora, sono andati a corrente alterna ma che possono cambiare le sorti del match tra due squadre che spesso vivono di fiammate pur soffrendo di una certa “pareggite”. Tra i padroni di casa, il vero perno del 3-5-2 continua ad essere ancora Andrea Caracciolo che, nonostante i 36 anni, è il faro a cui si aggrappano i suoi per ottenere una nuova salvezza: dagli ultimi spiccioli della sua classe (è uno dei bomber storici della cadetteria) passano le fortune delle “Rondinelle”. Stesso discorso per quanto riguarda i campani di Bollini: l’implacabile Bocalon visto in Serie C e il promettente Rossi proveniente dalla Lazio rappresentano la “cambiale” del club di Claudio Lotito per puntare a qualcosa di più di una semplice salvezza, affidandosi a un attacco che avrebbe i numeri in regola per far male a qualunque difesa del torneo, anche se finora si è visto solo a sprazzi…

QUOTE E PRONOSTICO

Infine, per quel che concerne l’ambito delle scommesse e dei pronostici sul match tra Brescia e Salernitana, i bookmakers paiono puntare comunque sul fattore-casa e dunque su una affermazione dei lombardi: le quote presentate sono comunque alte, segno del grande equilibrio che caratterizza la partita e che potrebbe ingolosire molti scommettitori a giocare qualche euro. Infatti, Eurobet quota addirittura a 2.35 il segno “1”, mentre con Bet365 pagherebbe 3.50 volte la giocata un’eventuale vittoria esterna dei granata; il pari è invece quotato a 3.20 da BetFlag. Sul versante delle scommesse su Under e Over, la prima evenienza è data a 1.75 dalla Snai, mentre Unibet quota a 2.16 la possibilità che vi siano tre o più gol durante i novanta minuti.

