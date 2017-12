Calciomercato Inter/ News, Icardi: per andare via devono cacciarmi (Ultime notizie)

Mauro Icardi non lascerà tanto facilmente l’Inter. A farlo chiaramente capire è stato lo stesso capitano nerazzurro, come da indiscrezioni riportate stamane dal quotidiano La Gazzetta dello Sport. Pare infatti che il numero nove della prestigiosa compagine meneghina abbia confidato a persone a lui vicine la voglia di rimanere a lungo ad Appiano Gentile: «O mi caccia l'Inter – avrebbe detto l’ex Samp - o io resto a Milano fino al termine della carriera». Una notizia che sicuramente farà felice la società di corso Vittorio Emanuele nonché i tifosi interisti. Nonostante qualche screzio avuto in passato, la tifoseria nerazzurra non può non amare un giocatore capace di chiudere ogni campionato sopra i venti gol, e in questa stagione è già a quota 15 reti in quattordici gare con solo quattro rigori.

LE OFFERTE NON MANCANO

Grandi prestazioni che stanno iniziando ad attirare l’attenzione dei top club del Vecchio Continente, a cominciare dal Real Madrid, che pare voglia fare di Icardi l’erede di Karim Benzema, ormai vicino all’età pensionabile. Icardi che fa gola anche ad altre big, come ad esempio il solito Paris Saint Germain, ma anche il Bayern Monaco e il Manchester United. A breve la società meneghina potrebbe convocare l’attaccante della Seleccion e la sua compagna, Wanda Nara, per parlare del rinnovo del contratto. Icardi guadagna 4.5 milioni di euro netti a stagione, e con grande probabilità l'ingaggio lieviterà fino a 7/8 milioni ogni 12 mesi, il top in Italia. Inoltre bisognerà capire se verrà innalzata o meno la clausola rescissoria, che ora ammonta a “soli” 100 milioni di euro, una cifra che non spaventa le grandi società europee, alla luce di quanto si è visto la scorsa estate, con i 222 milioni di euro spesi per Neymar, i 180 per Mbappé e i 150 per Dembelè.

