Calciomercato Juventus/ News, Marotta: Alex Sandro via? Nessuno resta controvoglia (Ultime notizie)

Alex Sandro, terzino sinistro Juventus - LaPresse

Sono parole molto importanti in chiave calciomercato, quelle rilasciate nelle scorse ore dall’amministratore delegato della Juventus, Beppe Marotta. Parlando ai microfoni di Premium Sport, a margine della supersfida con il Napoli (gara vinta dai bianconeri con il risultato di una rete a zero), il manager juventino ha ammesso: «Alex Sandro via dalla Juve? Non teniamo nessuno contro voglia, siamo sempre disposti a cedere chi non si trova bene». Il calciatore della nazionale brasiliana non sta vivendo una stagione brillante e anche ieri sera, per la gara del San Paolo, è stato escluso dai titolari con il tecnico Massimiliano Allegri che ha preferito adattare Asamoah sulla fascia mancina. L’ex Porto non riesce a ingranare in questo campionato, forse complici le molteplici voci di mercato degli scorsi mesi. E’ noto e risaputo l’interesse nei suoi confronti da parte del Chelsea, che in estate avrebbe infatti offerto ben 60 milioni di euro.

VIA A GIUGNO? PRONTI SPINAZZOLA E GHOULAM

Un’offerta prontamente rimandata al mittente dalla dirigenza di corso Galileo Ferraris, ma stando a come stanno le cose a tutt’oggi, è difficile che i campioni d’Italia in carica dicano nuovamente di no. Ecco che quindi in ottica agosto 2018 tutto potrebbe succedere, soprattutto se si presentasse nuovamente una big europea con una ricca offerta. Del resto la Juventus dovrebbe svecchiare un po’ la squadra nei prossimi mesi, e se tutto andrà come previsto sbarcherà Spinazzola a Vinovo, giocatore che tra l’altro Allegri avrebbe voluto già nei mesi estivi, salvo però trovare la forte opposizione dell’Atalanta. Oltre al nerazzurro potrebbe sbarcare anche un altro calciatore di qualità per la fascia mancina, e fra i nomi caldi continua ad esservi quello di Faouzi Ghoulam, in scadenza di contratto con il Napoli.

