Calciomercato Milan/ News, per Cutrone si decide a gennaio (Ultime notizie)

Calciomercato Milan news: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club rossonero in vista della finestra di gennaio

Patrick Cutrone, attaccante Milan - LaPresse

Il Milan potrebbe assicurarsi nuove forze in occasione del calciomercato di riparazione di gennaio, ma nel contempo, non sono da escludere altre partenze. Fra questi vi è anche Patrick Cutrone, giovane attaccante che è stato promosso ad agosto dopo l’esplosione nella Primavera. Il ragazzo si è comportato benissimo, facendosi trovare pronto sia in campionato quanto in Europa League, ma a gennaio tutto potrebbe succedere. Molto dipenderà dal rapporto che si instaurerà fra il neo-tecnico Gennaro Gattuso e appunto il 19enne comasco, e stando a quanto si è visto e capito in queste ore, i due già si amano. Cutrone è infatti il prototipo di giocatore che piace a Ringhio, quello che lotta su ogni palla, dal primo al novantesimo, e che non smette mai di correre e di metterci la giusta grinta.

LE PAROLE DELL’AGENTE DI CUTRONE

Nel frattempo è uscito allo scoperto nelle scorse ore Donato Orgnoni, procuratore proprio di Cutrone, che parlando ai microfoni di Milannews.it ha ammesso: «Se vediamo la situazione in questo momento credo che quella di restare sia stata la scelta giusta, che i risultati sono ottimi». E’ logico che nulla sarà da escludere da qui a gennaio, anche perché il Milan potrebbe decidere di girare il ragazzo in prestito per farlo crescere in un ambiente meno pressante: «Ciò non toglie che – ha proseguito l’agente del baby attaccante - come allora eravamo aperti a qualsiasi tipo di soluzione, come lo siamo anche adesso. Valuteremo tutto con la società, perché alla fine sarà lo stessa società e lo stesso mister a dircelo. Io non penso che in questo momento il Milan si voglia privare di Patrick. Con il Milan e con Gattuso abbiamo un ottimo rapporto, perciò non ci poniamo il problema. Cercheremo di trovare la soluzione più adatta per il ragazzo e per la società».

© Riproduzione Riservata.