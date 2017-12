Calciomercato Napoli/ News, Sarri difende Ounas: non è Cristiano Ronaldo (Ultime notizie)

Calciomercato Napoli news: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club partenopeo in vista della finestra di gennaio

Adam Ounas, attaccante Napoli - Instagram

Fra i calciatori che il Napoli si è assicurato durante il calciomercato della scorsa estate, anche il giovane talento Ounas. Il 21enne della nazionale algerina è sbarcato a Castelvolturno dal Bordeaux dopo che molte squadre si erano messe sulle sue tracce. Fino ad oggi sono state poche le chance avute dal giovane magrebino, e ieri sera, durante il big match contro la Juventus, è entrato in campo nel finale senza però incidere più di troppo. Sarri non si sente di condannare lo stesso talento azzurro, e al termine della gara con la Vecchia Signora ha difeso così il proprio giocatore: «A Napoli quando si prende un calciatore sembra sempre che si è preso Cristiano Ronaldo. Ounas è un ragazzino di 20 anni che due anni fa ha fatto qualche ottima partita e l’anno scorso al Bordeaux non ha fatto neanche tanto bene. E’ un ragazzo che ha potenziale e che deve soltanto pensare a crescere».

COPERTA CORTA IN ATTACCO

Sarri ha poi aggiunto: «Al momento è un anarchico che ha tanti limiti anche a livello difensivo e dobbiamo lasciarlo libero di crescere, senza avere troppe aspettative su di lui, altrimenti rischiamo di bruciarlo». La cosa certa è che il Napoli sta mostrando nelle ultime uscite un’evidente stanchezza nel reparto avanzato, come del resto ha sottolineato lo stesso Sarri sempre nel post-partita: «Non abbiamo opzioni davanti, e c’è un po’ di stanchezza». A gennaio sarà quindi necessario intervenire per arginare la situazione, e la sensazione circolante è che alla fine possa essere anticipato lo sbarco al San Paolo di Roberto Inglese, attaccante in prestito al Chievo che sta convincendo tutti in questo primo spezzone di stagione. Per compensare il suo arrivo, gli azzurri potrebbero girare ai veneti il cartellino di Milik, che dovrebbe essere pronto attorno al mese di febbraio/marzo.

