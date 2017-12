Calciomercato Roma/ News, Sanabria operato al ginocchio: cambiano le strategie di Monchi (Ultime notizie)

Non giungono buone notizia in casa Roma per quanto riguarda Antonio Sanabria. Il giovane attaccante di proprietà del Betis Siviglia, ma su cui i giallorossi vantano un diritto di ri-acquisto, si è infatti fermato ai box a seguito di un’operazione al ginocchio. A comunicare il tutto è stata la stessa società andalusa, tramite il seguente bollettino medico emesso nelle scorse ore: «Antonio Sanabria è stato sottoposto ad un’artroscopia al ginocchio destro per riparare il suo menisco esterno. Con questo intervento l’attaccante risolverà i fastidi che aveva avvertito. I tempi di recupero saranno valutato in seguito». Subito dopo l’operazione lo stesso giocatore della nazionale paraguaiana ha commentato il tutto sul proprio Twitter ufficiale: «Un ostacolo in più da superare. Penso già al mio recupero, per tornare ancora più forte di prima!».

GIMENEZ PIU’ LONTANO?

Sanabria dovrebbe tornare in campo solamente il prossimo anno, dopo che il ginocchio sarà completamente guarito, e nel contempo potrebbe cambiare le strategie di mercato della Roma. Al di là del fatto che bisognerà capire se tale infortunio condizionerà o meno le prestazioni del giocatore fino a maggio, e di conseguenza la scelta di riacquistare o meno il suo cartellino, i giallorossi speravano di utilizzare Sanabria come pedina di scambio per arrivare a un importante obiettivo. Il prescelto è il difensore centrale dell’Atletico Madrid, Gimenez, 22enne talento di grande prospettiva che il direttore sportivo della Roma, Monchi, punta ormai dalla scorsa estate. L’idea era infatti quella di riacquistare Sanabria per poi inserirlo nell’operazione con i Colchoneros, ma ora questa ipotesi potrebbe essere svanita del tutto.

