Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Icardi raggiunge Immobile in vetta, Dzeko a segno (15a giornata)

Classifica marcatori Serie A, capocannoniere: Icardi raggiunge Immobile in vetta, ma Dybala? (15a giornata). Si fa sempre più agguerrita la sfida fra i bomber del campionato italiano

Mauro Icardi, capitano Inter - LaPresse

Inizia la quindicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018, e di conseguenza, riprenderà la corsa al titolo di miglior marcatore d’Italia. Dopo i verdetti dello scorso weekend, è cambiato il volto di questa speciale classifica composta dai centravanti più prolifici, con Mauro Icardi, capitano dell’Inter, che ha infatti raggiunto in vetta Ciro Immobile della Lazio: il nerazzurro ha segnato una doppietta contro il Cagliari, portandosi così a quota 15, gli stessi gol segnati dal centravanti biancoceleste, che invece è rimasto a secco nella gara interna contro la Fiorentina. E’ invece ancora fermo a quota 12 Dybala, con il gioiello di casa Juventus che sta vivendo un periodo un po’ di appannamento, iniziato in particolare con il rigore sbagliato a Bergamo contro l’Atalanta lo scorso mese. A quota 10 troviamo il napoletano Mertens, mentre Higuain insegue a 8 reti, e in forse per la supersfida contro i campani in seguito all’operazione alla mano.

BENE QUAGLIARELLA E INGLESE, DZEKO TORNA AL GOL!

A sette gol troviamo un altro attaccante che non sta attraversando un momento brillante, leggasi Edin Dzeko, che dopo un grandissimo inizio di stagione si è decisamente perso per strada, e la Roma ha bisogno dei suoi gol. E finalmente lo ha trovato nell'anticipo contro la Spal anche se ha condito la prestazione con errori grossolani da posizione ottima. Lo stesso score appartiene a Fabio Quagliarella, bomber d’esperienza che sta vivendo un campionato superlativo a Genova, sponda Sampdoria, e che punta ovviamente ad incrementare il proprio bottino già a partire da questo weekend, dopo essere rimasto all’asciutto nella bruciante sconfitta con il Bologna. A quota 6 troviamo un altro italiano in ascesa, bomber Roberto Inglese del Chievo, reduce da una doppietta contro la SPAL nell’anticipo di sabato; in compagnia del gialloblù c’è Thereau della Fiorentina, fermo da un po’ per via anche di alcuni problemi di condizione fisica. A chiusura della top 10 dei migliori attaccanti della Serie A, spazio a Callejon, a quota cinque gol, e che sta vivendo una stagione un po’ in sordina rispetto a quella passata.

