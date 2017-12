Cremonese-Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cremonese Spezia: streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live del match in programma questo sabato nel 17esimo turno di Serie B

Lo stadio "Giovanni Zini" di Cremona, durante un match (LaPresse)

Cremonese Spezia sarà diretta dall'arbitro Piscopo: le due formazioni incroceranno i tacchetti nel match che questo sabato (ore 15) vedrà le due compagini scendere in campo nella sempre suggestiva cornice dello stadio Giuseppe Zini: nel 17esimo turno del campionato di Serie B, infatti, si affronteranno due compagini che attualmente si trovano nel limbo di metà classifica del torneo e, dopo un avvio di stagione altalenante, stanno cercando definitivamente una loro dimensione anche se per opposte ragioni. Da una parte c’è la squadra grigiorossa allenata da Attilio Tesser che, dopo la promozione dello scorso maggio, sta ben figurando in cadetteria pur tra qualche alto e basso; per quanto riguarda gli ospiti, invece, i ragazzi di Fabio Gallo per l’ennesima volta si presentavano ai nastri di partenza per cercare di inseguire il sogno della Serie A e ancora una volta devono fare i conti con un’altra realtà.

Dando un’occhiata alla classifica, infatti, si vede come la neopromossa Cremonese si trovi più avanti rispetto allo Spezia: i grigiorossi padroni di casa hanno conquistato, fino ad ora, 23 punti nelle prime 16 uscite, un bottino tutto sommato accettabile per una società che vuole prima di tutto mettere al sicuro la salvezza: tuttavia, grazie anche al loro organico, i lombardi forse potrebbero ingolosirsi e puntare in primavera alla zona play-off. Se gli avversari occupano l’ottavo posto, per i liguri la graduatoria parla per adesso di una deludente dodicesima piazza, con 20 punti conquistati e, quello che è peggio, solo 3 lunghezze di vantaggio sul quel gruppone di squadre che lotta per non retrocedere. Ad ogni modo, i bianconeri hanno tempo e mezzi per recuperare ma sin dal match dello “Zini” sarà necessaria una inversione di marcia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Cremonese Spezia è un appuntamento in diretta tv riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: sul canale Sky Calcio 3 si potrà assistere alla partita (il codice d’acquisto per gli utenti Sky non abbonati all’apposito pacchetto è 410211) con la possibilità di attivare anche Sky Go per la diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Su Sky Sport 1 invece va in onda Diretta Gol Serie B, trasmissione che fornisce tutte le reti e le azioni salienti, in tempo reale, dai campi collegati sui quali si gioca sabato pomeriggio.

IL CONTESTO

La sfida che vedrà contrapposte questo sabato Cremonese e Spezia segnala due compagini che arriveranno a questo appuntamento con umori opposti: nonostante siano più avanti in classifica, i grigiorossi sono reduci da un deludente 0-0 in casa del derelitto Ascoli e, prima della trasferta i terra marchigiana, gli uomini di Tesser venivano da un buon filotto di risultati: la sconfitta interna col forte Palermo aveva fatto seguito al 3-2 rifilato a domicilio al Foggia, mentre prima della gara con l’Ascoli c’era stata l’altra trasferta con la Salernitana (0-0). Lo Spezia invece si presenterà allo “Zini” forte del roboante 4-0 inflitto al Pescara tra le mura amiche, mentre in precedenza i bianconeri erano stati protagonisti di ben 4 pareggi consecutivi, equamente distribuiti tra casa e trasferta.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-SPEZIA

Il match che nel weekend vedrà lo Spezia di Fabio Gallo fare visita alla Cremonese di Attilio Tesser si presenta come uno dei più interessati dal punto di vista tattico. Infatti, i padroni di casa dovrebbero scendere in campo col loro solito 4-4-2 a rombo: il portiere titolare sarà Ujkani, con davanti una linea a 4 formata da Almici, Canini, Garcia Tena e Renzetti. Il centrocampo vedrà Pesce vertice basso del rombo, con Arini e Croce ai lati e Piccolo quale vertice alto o trequartista; in attacco, infine, spazio alla coppia composta da Brighenti e Mokulu. Lo Spezia invece dovrebbe rispondere confermando l’undici che ha battuto il Pescara: largo quindi a un 4-3-1-2 molto simile a quello dei grigiorossi con Manredini tra i pali, il quartetto difensivo composto da De Col, Capelli, Giani e Lopez davanti a lui e un centrocampo a 3 con Maggiore, Pessina e Bolzoni. Infine, in avanti, Mastinu farà da suggeritore al duo di punte Graniche-Forte.

LA CHIAVE TATTICA

Dal punto di vista tattico, la gara tra Cremonese e Spezia proporrà due compagini i cui allenatori hanno una idea di calcio abbastanza simile: è facile dunque prevedere una partita a scacchi che, se bloccata proprio dal punto di vista tattico, potrebbe essere decisa dalle giocate dei singoli. In casa lombarda, si punta tutto sulla classe di Piccolo, colui che è capace di trasformare Brighenti e Mokulu in una letale coppia-gol, anche se per far questo sarà decisiva la copertura fornita dagli altri tre elementi in mediana. Per quanto concerne i bianconeri, anche qui un ruolo centrale l’avrà il trequartista Mastinu, anche se mancherà un Gilardino che comunque non ha ancora ingranato: dunque le sorti della squadra ligure poggeranno tutte su quell’espero “animale d’area” che è Granoche, ancora più che il suo partner Forte.

QUOTE E PRONOSTICO

Analizzando le quote dei bookmakers per il march che sabato vedrà sfidarsi Cremonese e Spezia, pare che i favori del pronostico vanno nettamente ai padroni di casa: infatti, Unibet pagherebbe 1.92 l’eventuale segno “1”, mentre 4.65 è la quota che pagherebbe Eurobet in caso di affermazione esterna dei liguri; infine, con Bwin indovinare come risultato finale il pari pagherebbe ben 3.40 volte la cifra giocata. Infine, sul versante delle scommesse su Under e Over, Snai propone un interessante 1.77 per un match con meno di tre gol, mentre giocando con William Hill si guadagnerebbe 2.10 volte la somma giocata puntando sull’Over (ovvero la marcatura di almeno tre gol durante i novanta minuti).

© Riproduzione Riservata.