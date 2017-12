Diretta Formula E/ Streaming video e tv, gara, classifica, vincitore e podio. Gp Hong Kong 2017

Diretta Formula E: info streaming video e tv, gara, la classifica, il vincitore e il podio finale del Gran premio di Hong Kong 2017, primo appuntamento del Mondiale.

02 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Gp Hong Kong Formula E (LaPresse)

Il Campionato della Formula E apre i battenti e lo fa questo sabato 2 dicembre 2017 con il primo Gran Premio di Hong Kong: un ottimo palcoscenico quindi per le monoposto elettriche che inizieranno qui la loro stagione 2017-2018. 10 le scuderie presenti e e 9 costruttori al via sulla pista per le vie di Hong Kong e tanti protagonisti attesi non ultimi gli italiani Luca Filippi e Edoardo Mortara e le vecchie conoscenze del mondo della F1 Nick Heidfeld, Buemi, Turvey, Nelson Piquet jr, Verge e il giapponese Kobayashi. andiamo quindi subito a conoscere l’orario della gara di oggi, primo appuntamento del Mondiale della Formula E, che ha già messo in calendario ben 13 gran Premi (si chiuderà il 29 luglio in Canada).

ORARIO E INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Facendo i conti con il fuso orario esistente tra Hong Kong e l’Italia, va detto che la gara avrà inizio alle ore 8.00 italiane come al solito durerà 50 minuti netti, con un obbligatorio pit stop per ogni pilota per cambiare vettura. Per la prima volta il Campionato Mondiale della Formula E sarà visibile in diretta tv e streaming video pure per l’Italia per la gioia di tutti gli appassionati. La gara del Gp di Hong Kong sarà quindi visibile sul digitale terrestre ai canali Italia 1 e Italia 1 HD oltre che di Mediaset Italia 2: sarà quindi garantita la diretta streaming video della prova tramite il portale e l’app Sportmediaset.it.

LA GARA

Essendo questo Gp di Hong Kong il primo appuntamento del calendario del Mondiale della Formula E 2017-2018, non appare certo fuori luogo dare qualche indicazioni sulla gara, la formula e le tecnologia di questa categoria di motori non particolarmente nota in Italia. Come abbiamo già brevemente suggerito ogni gara dura 50’ minuti e la partenza avviene a fermo: una sosta rimane obbligatoria per ogni piloti per cambiare la vettura che può essere posta in un punto ben preciso della pit lane o del box e è che un tempo minimo previsto perché i commissari di gara possano fare i dovuti controlli. In questa sosta non sono permessi cambi i gomme, se non per motivi di sicurezza. Proprio a proposito delle gomme ricordiamo che la Michelin fornisce per ogni gara un set di 4 gomme nuove a ogni pilota, adatte sia per asfalto asciutto che per il bagnato.

LA CLASSIFICA

Ovviamente essendo il Gp di Hong Kong il primo appuntamento del mondiale di Formula E la classifica è ancora a zero ma pare opportuno segnalarne il funzionamento alla vigilia di una gara così importante. In verità non ci sono differenze rispetto a quanto accade per la F1: due graduatorie, una riservata ai piloti e una ai team (nella quale si sommano i punti raccolti da ciascun pilota per ogni squadra), con il medesimo sistema di punteggio (25 punti al primo e uno solo al decimo classificato). In aggiunta però ricordiamo che nel Campionato della Formula E viene dato un punto in più a chi registra il giro più veloce (se questo si classifica entro i primi 4 alla bandiera a scacchi): inoltre vengono dati tre punti aggiuntivi a chi fa la pole position. In attesa di conoscere come si orienterà la prima classifica della stagione 2017-2018 ricordiamo che era successo nella stagione passata. Allora vinse il mondiale Di Grassi con ben 181 punti seguito da Buemi e Rosenqvist, rispettivamente a 157 e 127 punti: il titolo per squadre venne invece vinto dalla Renault E Dams con il punteggio totale di 268 punti.

