Discesa Maschile Beaver Creek/ Streaming video e diretta tv: orario e vincitore (Coppa del Mondo sci, oggi)

Diretta Discesa Maschile Beaver Creek: info streaming video e tv, orario e vincitore della prova veloce della coppa del Mondo di Sci sulle nevi del Colorado.

02 dicembre 2017 Michela Colombo

Peter Fill (LaPresse)

La coppa del mondo maschile di Sci torna protagonista assoluta e lo fa con la prova della discesa libera in programma per oggi sabato 2 dicembre 2017 sulla pista di Beaver Creek in Colorado. Nuova banco di prova quindi per i velocisti che dopo Lake Louise entreranno proprio nel vivo della competizione: sarà uno scontro apertissimo su della delle piste più complesse da interpretare e più impegnative anche a livello fisico facente parte del calendario ufficiale della Fis. Tanti ovviamente i protagonisti attesi al cancelletto questa sera: i risultati della discesa libera di Lake Louise non hanno soddisfatto appieno tutti e quindi ci sarà tanta voglia di rivalsa.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PROVA DI BEAVER CREEK

Ricordiamo innanzitutto che la prova di discesa libera maschile prevista oggi 2 dicembre 2017 avrà inizio alle ore 19.00 italiane e potrà essere seguito attraverso i consueti canali dedicati allo sci: diretta tv della la gara offerta ovviamente in chiaro su Rai Sport + HD (ovvero al numero 57 del telecomando del digitale terrestre). La prova sarò visibile anche sul canale tematico Eurosport HD, disponibile sul digitale terrestre di Mediaset, sia sul satellite. Per coloro che purtroppo non potranno sedersi sul divano di fronte alla tv per seguire le imprese dei velocisti della neve, sarà disponibile la diretta streaming video gratuita sul portale della Rai grazie all’app RaiPlay (www.raiplay.it) oppure attraverso Sky Go oppure Eurosport Player. Infine, per essere aggiornati su tutte le ultime info, i dati di gara e seguire il live timing della Discesa libera in programma a Beaver Creek basterà collegarsi al portale ufficiale della Federazione Internazionale di Sci (FIS-Sky: www.fis-ski.com) per rimanere sempre aggiornati su quanto accade sulla neve del Colorado.

I PROTAGONISTI

Ovviamente sarà amplissimo il ventaglio dei protagonista attesi in questa seconda tappa della discesa libera per la stagione 2017-2018 della Coppa del Mondo maschile: sarà infatti la stessa pista del “Birds of Pray” a fare una selezione spietata nel comparto di atleti che si presenteranno al cancelletto. Ovviamente il primo nome da tenere d’occhio è quello dell’azzurro Peter Fill vincitore della coppa di specialità lo scorso anno e favorito al trionfo sulla pista del Colorado: anche questa volta però la concorrenza sarà importante. Con l’italiano infatti ecco che saranno pronti a dire la loro sia gli norvegesi Kjetil Jansrud che Aksel Lund Svindal, oltre che lo svizzero Beat Feuz (vincitore qui l’anno scorso) e gli austriaci Mayer, Reichelt e Franz. Insomma la sfida si annuncia apertissima al cancelletto di Beaver Creek: da non dimenticare poi gli altri componenti della spedizione azzurra che benché siano meno quotati rispetto allo specialista di Bressanone e potranno in ogni caso sorprenderci positivamente.

