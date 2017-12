Discesa libera Lake Louise/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Coppa del Mondo sci donne)

Diretta discesa femminile Lake Louise streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci alpino, seconda discesa consecutiva (oggi sabato 2 dicembre 2017)

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Lake Louise: il podio 2016 (LaPresse)

Oggi la seconda discesa libera femminile di Lake Louise regalerà nuove emozioni in questo intenso weekend della Coppa del Mondo di sci 2017-2018. Per le donne in Canada sono le prime gare veloci della stagione, visto che finora avevano gareggiato solamente nelle discipline tecniche, ma questo ritardo verrà colmato in brevissimo tempo: ieri e oggi due discese, domani un super-G e per le donne-jet questi giorni in Canada sono dunque già fondamentali, perché mettono in palio moltissimi punti per iniziare bene una stagione che comunque vedrà il suo culmine con le Olimpiadi a febbraio, ancora abbastanza lontane.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA DISCESA DI LAKE LOUISE

La seconda discesa libera femminile della stagione avrà inizio alle ore 20.30 italiane, le 12.30 locali considerando le otto ore di fuso orario che ci separano da Lake Louise. Diciamo subito che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose in Canada (www.fis-ski.com).

DISCESA LAKE LOUISE: LA SITUAZIONE

Per quanto riguarda le favorite e le possibilità delle azzurre, non c’è niente di meglio da fare che andare a rileggere l’ordine d’arrivo della discesa di ieri, perché naturalmente chi ha già fatto bene sarà una autorevole protagonista nella stessa gara sulla stessa pista a sole 24 ore di distanza. Era stato così anche l’anno scorso per la slovena Ilka Stuhec, vincitrice sia al venerdì sia al sabato delle due discese di Lake Louise. Spendiamo dunque adesso qualche parola in più per la dominatrice della passata stagione, detentrice della Coppa di specialità e campionessa del Mondo in carica in discesa, che a causa della rottura del legamento del crociato anteriore del ginocchio sinistro circa un mese fa in allenamento dovrà saltare l’intera stagione, dando pure l’addio al sogno olimpico.

LA GRANDE ASSENTE

Ilka Stuhec fu senza ombra di dubbio la protagonista assoluta della scorsa stagione in discesa e più in generale nelle discipline veloci. La slovena si presentò a Lake Louise senza essere mai salita sul podio in precedenza in una gara di Coppa del Mondo: la prima vittoria fu una sorpresa per tutti, con la seconda mise in chiaro che il primo successo non era stato una casualità e quando due settimane dopo vinse pure in Val d’Isere fu chiaro a tutti che era nata una nuova stella. Il bilancio al termine della stagione parlerà per la Stuhec di quattro vittorie e due terzi posti in discesa in Coppa del Mondo, risultati grazie ai quali conquistò la Coppa di specialità, alla quale aggiungere l’oro ai Mondiali di Sankt Moritz. Praticamente un dominio totale, al quale aggiungere due vittorie, un secondo e un terzo posto in super-G e una vittoria, un secondo e un terzo posto in combinata. Una stagione straordinaria, coronata dal secondo posto in classifica generale, dove non era mai andata oltre il 33° posto. Una stella che però purtroppo quest’anno non potrà brillare.

