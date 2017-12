Fano Triestina/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Fano Triestina (LaPresse, repertorio)

Fano Triestina sarà diretta dall'arbitro Diego Provesi della sezione Aia di Treviglio oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre alle ore 16.30 in casa dell’Alma Juventus Fano, che ospiterà la gloriosa Triestina in questa diciassettesima giornata del girone B di Serie C. Segnaliamo innanzitutto che da oggi e per i prossimi mesi il girone B si sposta al sabato, secondo l’alternanza dei gironi già sperimentata l’anno scorso. Sulla carta, dovrebbe trattarsi di una partita con la Triestina nettamente favorita: la classifica infatti vede gli alabardati a quota 21 punti in piena zona playoff, mentre i padroni di casa marchigiani sono tristemente ultimi con appena 7 punti al proprio attivo.

Il Fano deve dunque cercare una vittoria che darebbe la svolta a un cammino fin qui nettamente deludente con una sola vittoria nelle 14 partite fino a questo momento disputate dalla squadra allenata da Oscar Brevi. La Triestina però naturalmente ha obiettivi opposti: contro l’ultima in classifica, per i giuliani di mister Giuseppe Sannino l’occasione può essere propizia per una vittoria che consoliderebbe una posizione fra le migliori squadre del girone, in quella che potrebbe diventare una lunga volata verso i playoff, obiettivo però di tante squadre, dunque la lotta sarà molto interessante.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Fano Triestina non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FANO TRIESTINA

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare oggi pomeriggio. Partiamo dai padroni di casa di mister Oscar Brevi e segnaliamo innanzitutto che sarà ancora squalificato l’attaccante Rolfini, di conseguenza ci attendiamo dei nuovo la coppia formata da Fioretti e Germinale nel 3-5-2 dell’Alma Juventus Fano. In questo modulo hanno un ruolo molto delicato in entrambe le fasi i due esterni di centrocampo, che dovrebbero essere Lanini a destra e Torelli a sinistra. In difesa invece il punto di riferimento può essere il capitano Ferrani, che farà parte della retroguardia a tre uomini davanti al portiere Miori. Per quanto riguarda la Triestina, la prima annotazione va a mister Giuseppe Sannino, un allenatore che in Serie C è un lusso. I giuliani potrebbero scendere in campo con il modulo 4-2-3-1 imperniato su Arma come punta centrale, alle spalle del quale ci attendiamo capitan Bracaletti nei panni del trequartista e poi gli esterni, Bariti a destra e Mensah a sinistra.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio tra il Fano e la Triestina disegnano un pronostico favorevole agli ospiti giuliani, ma abbastanza equilibrato. Il segno 1 che identifica la vittoria del Fano è proposto a 3,10, stessa identica quota valida anche per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio della Triestina, identificato con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 2,15 volte la posta in palio.

