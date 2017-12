Feralpi Salò Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Feralpi Salò Sudtirol: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Serie C per il girone B

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Feralpi Salò Sudtirol - LaPresse: imm. di repertorio

Feralpi Salò Sudtirol sarà diretta dall'arbitro Michele Di Cairano della sezione Aia di Ariano Irpino. Il match sarà disputato oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre alle ore 16.30 per la diciassettesima giornata del girone B di Serie C. Si gioca di sabato (come la gran parte delle altre partite di questo gruppo) perché da oggi e per i prossimi mesi il girone B si sposta appunto al sabato, secondo l’alternanza dei gironi già sperimentata l’anno scorso. Si tratta di un interessante scontro fra due squadre che condividono lo stesso obiettivo, cioè qualificarsi al termine della stagione regolare per i playoff, dal momento che in classifica Feralpi Salò e Sudtirol sono divise da appena tre punti.

Per la precisione, i bresciani hanno 23 punti, mentre il Sudtirol si trova a quota 20: differenza che non è eccessiva, ma che potrebbe essere significativa perché, continuando di questo passo, la Feralpi Salò non dovrebbe avere problemi ad accedere ai playoff, mentre in questo momento il Sudtirol sarebbe fra color che son sospesi, per dirla con Dante. Naturalmente la partita di oggi ci darà indicazioni assai importanti, perché stasera i punti di differenza potrebbero salire a 6, rimanere 3 oppure azzerarsi: non serve un grande sforzo per capire che stiamo parlando di situazioni potenzialmente assai diverse fra loro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Feralpi Salò Sudtirol non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPI SALO’ SUDTIROL

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni di Feralpi Salò e Sudtirol, che i due allenatori dovrebbero schierare oggi. Per i bresciani sicuro assente il difensore centrale Marchi, che dovrebbe tornare a disposizione del mister Michele Serena solamente nel mese di febbraio 2018 a causa di un infortunio al ginocchio: il punto di riferimento della difesa della Feralpi Salò sarà in ogni caso il capitano Emerson, con Ranellucci nella coppia centrale davanti al portiere Caglioni. Perno del centrocampo dovrebbe essere Dettori, in attacco invece ci attendiamo Volta trequartista alle spalle di Marchi e Guerra, che formano un efficace e produttivo tandem (Guerra è il capocannoniere del girone). Quanto al Sudtirol, bisogna notare per prima cosa la squalifica di Berardocco, che priva l’allenatore Paolo Zanetti di una soluzione a centrocampo. Il modulo degli altoatesini dovrebbe essere il 3-5-2, con Costantino e Gyasi a formare la coppia d’attacco, Broh perno del centrocampo e Sgarbi in posizione centrale nella difesa a tre davanti al portiere Offredi.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo ora uno sguardo alle quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Feralpi Salò e Sudtirol: il pronostico ci dice che i padroni di casa bresciani sono favoriti e il segno 1 che identifica la vittoria della Feralpi Salò è proposto a 2,10. Si sale poi a 3,00 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio del Sudtirol, identificato con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori che credono negli altoatesini 3,40 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.