Foggia Cittadella/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Foggia Cittadella, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca allo Zaccheria, diciassettesima giornata della Serie B

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Foggia Cittadella, Serie B 17^ giornata (Foto LaPresse)

Foggia Cittadella, che sarà diretta dall’arbitro Minelli, si gioca alle ore 15 di sabato 2 dicembre ed è una delle partite che valgono per la 17esima giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Una partita tra due squadre con una posizione diversa di classifica e dunque differenti obiettivi: il Foggia, 18 punti, a oggi sarebbe salvo ma ha appena una lunghezza di margine sulla zona playout e dunque deve mettere fieno in cascina per rendere più stabile la sua situazione. Dall’altra parte il Cittadella, che di punti ne ha 24 e si ritrova settimo: i veneti di fatto stanno ripetendo quanto fatto nello scorso campionato e viaggiano verso un’altra partecipazione ai playoff, anche se ovviamente la concorrenza è folta e la classifica è ancora troppo corta per fare bilanci approfonditi. Di sicuro la squadra di Roberto Venturato arriva in fiducia a questa sfida, avendo appena superato il quarto turno di Coppa Italia con una vittoria in trasferta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Foggia Cittadella è trasmessa in diretta tv esclusivamente sui canali del pacchetto Calcio di Sky: l’appuntamento è su Sky Calcio 7 con codice d’acquisto 410222 per chi non avesse sottoscritto l’abbonamento specifico. In alternativa, e in assenza di un televisore, il bouquet satellitare offre la possibilità di seguire questa partita anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

IL CONTESTO

Il Cittadella è reduce dalla splendida vittoria di Ferrara, un 2-0 alla Spal che ha regalato ai veneti gli ottavi di Coppa Italia da giocare sul campo della Lazio. Un’affermazione che vale la terza vittoria consecutiva per la squadra di Roberto Venturato, che nel campionato di Serie B aveva battuto Palermo (bellissimo 3-0 al Barbera) e Salernitana guadagnando tre posti in classifica. In generale le cose vanno bene: 4 punti nelle ultime due trasferte, anche se le sconfitte esterne sono già tre. Il Foggia avrebbe il potenziale per decollare ma paga una fase difensiva ancora non all’altezza; i satanelli hanno perso tre volte nelle ultime sei partite raccogliendo comunque 7 punti. Al momento vanno meglio fuori casa: allo Zaccheria non vincono dal 13 ottobre e hanno raccolto appena una vittoria in tutto il campionato. Con un contesto simile potremmo dire che il Cittadella è favorito, ma le sorprese possono sempre essere dietro l’angolo.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA CITTADELLA

Squalificato Coletti, in difesa Giovanni Stroppa si dovrebbe affidare ad Empereur che andrà a fare coppia con Camporese al centro dello schieramento; dovrebbe essere invece inviariato lo schieramento sugli esterni con Loiacono a destra e Celli dall’altra parte, in porta restano da valutare le condizioni di Guarna che potrebbe saltare anche questa partita, nel caso sempre spazio a Tarolli con Alex Sanchez che intanto è stato reintegrato nella lista. A centrocampo non dovremmo avere novità: Vacca sarà il perno davanti alla difesa, capitan Agnelli agirà sul centrodestra e dall’altra parte ci sarà Gerbo. Nel tridente invece Chiricò reclama una maglia dal primo minuto: con il numero 7 nuovamente titolare a rimanere fuori sarebbe Calderini, mentre Fedato sostanzialmente è certo del posto a sinistra, a meno che Floriano non abbia uno spiraglio all’ultimo. Come prima punta ci sarà sempre Giacomo Beretta, che ha il difficile compito di sostituire l’infortunato Mazzeo (ne avrà per circa un mese).

Martedì Roberto Venturato ha fatto un po’ di turnover facendo riposare alcuni dei titolari: dunque nel 4-3-3 (o 4-3-1-2) anti-Foggia dovremmo rivedere l’undici che ha battuto la Salernitana. In porta torna Alfonso, con Salvi confermato a destra per mancanza di alternative e Pezzi che si riprende la maglia di terzino sinistro, mentre in mezzo Filippo Scaglia comanda il reparto facendo coppia con Varnier, che ha segnato lo scorso sabato nella partita di Serie B. A centrocampo Manuel Iori, che era squalificato per la Coppa Italia, torna a essere il playmaker davanti alla difesa dettando ritmi alla manovra, le mezzali dovrebbero invece essere Pasa e Schenetti - il quale entrando dalla panchina ha chiuso la partita del Mazza. Davanti c’è sempre Chiaretti, che può giocare come esterno destro in un tridente puro oppure posizionarsi alle spalle dei due attaccanti. Kouamé e Strizzolo sono favoriti, ma naturalmente Litteri rappresenta una validissima alternativa e potrebbe mettere in crisi le scelte di Venturato fino all’ultimo secondo disponibile.

QUOTE E PRONOSTICO

Nonostante la situazione di classifica, la Snai pensa che il fattore campo possa giocare un ruolo importante nella partita di Serie B: per questo motivo il segno 1 per la vittoria del Foggia ha una quota più bassa rispetto al segno 2 che identifica l’affermazione del Cittadella. Troviamo infatti i valori a 2,20 e 3,20 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto; il pareggio, per il quale ovviamente dovrete giocare il segno X, è comunque quello che vi permettere di guadagnare di più e cioè 3,35 volte la cifra puntata sulla partita dello Zaccheria.

