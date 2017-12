Frosinone Cesena/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Frosinone Cesena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita in programma per la 17^ giornata di Serie B

02 dicembre 2017 Fabio Belli

Frosinone a caccia dei tre punti col Cesena (foto LaPresse)

Frosinone-Cesena, sabato 2 dicembre 2017, sarà diretta dall'arbitro Pillitteri alle ore 15.00, sarà una delle sfide del programma della diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie B. Sfida importante per entrambe le formazioni: i padroni di casa sono ancora scottati dall’incredibile rimonta subita sul campo dell’Empoli, in cui i toscani nel secondo tempo hanno rimontato tre gol ai gialloazzurri. Due punti persi che pesano nella classifica del Frosinone, ora terza a braccetto con il Parma a tre lunghezze dalla capolista Bari e a due dal Palermo secondo in classifica, che in questo momento occupano le posizioni che valgono a fine stagione il salto diretto in Serie A.

Tanti pareggi, 8, finora per la formazione ciociara che teme, come l’anno scorso, di perdere banalmente punti decisivi per il salto in Serie A per il quale la società ha lavorato anche sul mercato, anche se il Frosinone ha dovuto fare i conti con molti infortuni in questo avvio di stagione. Il Cesena al momento è molto più indietro in classifica, terzultimo a quota diciassette punti ma in lenta ripresa da quando Castori è tornato sulla panchina dei bianconeri. Molto importante il successo casalingo di lunedì scorso dei romagnoli in casa con il gol di Scognamiglio nel primo tempo. Un successo che rappresenta il sesto risultato utile nelle ultime sette partite di campionato del Cesena, che ora dovrà provare ad accelerare ancora, anche sui campi delle grandi del torneo cadetto come il Frosinone, per togliersi finalmente nella zona più calda della classifica. Il Cesena finora in campionato ha vinto solo una volta in trasferta, a Perugia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Frosinone Cesena è un appuntamento in diretta tv riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: sul canale Sky Calcio 1 si potrà assistere alla partita (il codice d’acquisto per gli utenti Sky non abbonati all’apposito pacchetto è 410233) con la possibilità di attivare anche Sky Go per la diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Su Sky Sport 1 invece va in onda Diretta Gol Serie B, trasmissione che fornisce tutte le reti e le azioni salienti, in tempo reale, dai campi collegati sui quali si gioca sabato pomeriggio.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE CESENA

Le formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Benito Stirpe di Frosinone: i padroni di casa affronteranno la sfida con Bardi tra i pali e una difesa a tre composta da Brighenti, Ariaudo e lo sloveno Krajnc. Matteo Ciofani si muoverà sulla fascia destra, mentre Beghetto sarà l’esterno laterale mancino, con Maiello e Gori che si muoveranno per vie centrali a centrocampo. Ciano avrà compiti da trequartista alle spalle del collaudato due offensivo composto da Daniel Ciofani e Dionisi. Risponderà il Cesena con Fulignati tra i pali alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Perticone, Andrea Esposito, Scognamiglio e Facci. Linea a quattro anche a centrocampo, col polacco Kupisz chiamato a presidiare la fascia destra, Panico schierato sulla fascia sinistra e Schiavone e l’ivoriano Koné centrali sulla mediana. Il tunisino Laribi si muoverà alle spalle del gambiano Jallow, unica punta di ruolo.

TATTICA E PRECEDENTI

3-4-1-2 per il Frosinone di Longo, 4-4-1-1 per il Cesena di Castori nel confronto tattico del match. Nella scorsa stagione, il 20 ottobre 2016, il Frosinone ha battuto due a uno il Cesena in casa, con i gol di Paganini e Daniel Ciofani, mentre i romagnoli avevano momentaneamente pareggiato con Ciano, ora tra le fila dei ciociari. Al primo maggio del 2010 risale invece l’ultima vittoria del Cesena in Ciociaria, due a zero nel vecchio stadio Matusa.

LE QUOTE DEI BOOKMAKER

Le quote dei bookmaker vedono il Frosinone nettamente favorito, con successo interno dei ciociari quotato 1.50 da William Hill, mentre Betclic moltiplica per 7.00 la quota relativa al successo esterno dei romagnoli e Bwin fissa a 4.10 la quota per l’eventuale pareggio. Bet365 fissa a 1.80 la quota per l’over 2.5 e a 2.00 la quota per l’under 2.5.

