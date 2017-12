Gubbio Bassano/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Gubbio Bassano: streaming video Sportube, quote, probabili formazioni, risultato live e orario della partita, 17^ giornata del girone B di Serie C

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Gubbio Bassano - LaPresse, repertorio

Gubbio Bassano sarà diretta dall'arbitro Andrea Tursi della sezione Aia di Valdarno. Il match sarà fra quelli in programma oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre alle ore 16.30 per la diciassettesima giornata del girone B di Serie C. Una prima annotazione per tutti i tifosi e gli appassionati della terza serie del nostro calcio è relativa al fatto che da oggi e per i prossimi mesi il girone B si sposta al sabato, secondo l’alternanza dei gironi già sperimentata l’anno scorso. Sulla carta, Gubbio Bassano è una partita interessante perché metterà di fronte due squadre che non se la passano benissimo e che hanno bisogno di fare risultato per tenere lontani i rischi e pensare invece piuttosto di avvicinare la lotta per un posto ai playoff.

Questo vale soprattutto per il Gubbio, che a quota 15 punti in classifica si trova al quartultimo posto e di conseguenza è certamente messo peggio rispetto al Bassano, che di punti ne ha 19. I veneti però, dopo un eccellente inizio di stagione, sono in difficoltà ormai da diverse settimane e stanno dunque viaggiando a un ritmo da zona retrocessione, dunque pure il Bassano avrebbe bisogno di una netta inversione di tendenza. Le motivazioni saranno dunque importanti per entrambe le formazioni in campo, premessa che ci dovrebbe portare a vivere un match non banale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Gubbio Bassano non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI GUBBIO BASSANO

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che gli allenatori di Gubbio e Bassano dovrebbero schierare. Tra gli umbri di Dino Pagliari il punto di riferimento è la prima punta e capitano Marchi, uomo più avanzato nel modulo 4-4-1-1 che vede poi il trequartista Casiraghi agire in suo appoggio. Davanti al portiere Volpe sono Burzigotti e Dierna i punti di riferimento della difesa, mentre in mediana dovrebbe agire la coppia composta da Giacomarro e Sampietro. Modulo diverso per il Bassano allenato da Giuseppe Magi, che si affida infatti ad un 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Diop e Fabbro. In questo modulo naturalmente hanno un ruolo molto importante i perni centrali della mediana e della difesa, che dovrebbero essere rispettivamente Salvi e Pasini. Sarà dunque pure uno scontro tattico fra due moduli e modi di giocare diversi, ulteriore motivo d’interesse per la sfida.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Gubbio e Bassano disegnano un pronostico che possiamo definire molto equilibrato. I padroni di casa umbri sono favoriti e il segno 1 che identifica la vittoria del Gubbio è proposto a 2,35. Si sale poi a 3,00 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio esterno del Bassano, identificato ovviamente con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 2,90 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.