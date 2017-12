Inter Juventus Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live

Inter Juventus Primavera, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live. Alle ore 13:00 di oggi, di scena il big match dell’undicesima giornata del torneo

Inter Primavera - LaPresse

Grande attesa per tutti gli amanti del calcio giovanile ed in particolare della Primavera, visto che dalle ore 13:00 di oggi scenderanno in campo l’Inter di Vecchi e la Juventus di Dal Canto, big match di questo undicesimo turno del campionato di categoria, che inizierà proprio con la partitissima dello stadio Breda di Sesto San Giovanni. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni dell’incontro, con uno sguardo anche alle informazioni sulla diretta tv e streaming.

INFO STREAMING E DIRETTA TV

La partitissima fra Inter e Juventus Primavera, valevole per l’undicesima giornata del campionato di categoria 2017-2018, sarà visibile in diretta tv. Il canale Sportitalia ha infatti acquisito i diritti per il match in questione e di conseguenza, dalle ore 13:00, si potrà godere dello spettacolo offerto dal calcio giovanile, ovviamente in chiaro e a titolo completamente gratuito. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la partita in questione in diretta streaming, attraverso il vostro personal computer, smartphone o tablet, collegandovi al sito di Sportitalia nell’apposita sezione. Infine, aggiornamenti sul match saranno seguibili anche sui social network delle due formazioni, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-JUVENTUS PRIMAVERA

L’Inter Primavera dovrebbe schierare in campo una formazione praticamente identica a quella che si è vista domenica scorsa, vittoria nerazzurra per tre reti a zero contro il Torino. Del resto, come si dice in questi casi, squadra che vince non si cambia, e mister Vecchi dovrebbe fidarsi di questa regola non scritta. Spazio quindi ad un undici schierato in campo con un compatto 4-4-2, con Mutton e Colidio coppia d’attacco, mentre a centrocampo avremo Gavioli a destra con Danso largo a sinistra, e in mezzo i due mediani che saranno Zaniolo e Schirò, con compiti di impostazione e nel contempo di contenimento. Infine la retroguardia, dove Valletti agirà sull’out di destra, con Corrado sulla fascia mancina, mentre i centrali saranno Nolan in coppia con capitan Lombardoni. In porta andrà come al solito il numero uno Pissardo, nessun assente per squalifica o infortunio in casa nerazzurra.

Andiamo a scoprire anche la probabile formazione della Juventus, con il tecnico Dal Canto che registra due assenze, precisamente il terzino sinistro Freitas e il centrocampista centrale Thiam, entrambi out per infortunio. Spazio ad un 3-4-2-1 con Loria sempre stabile fra i due pali, schierato dietro ad una linea difensiva a tre composta da Delli Carri perno centrale, con capitan Vogliacco interno di sinistra, e a destra, a completamento del reparto, il numero 4 Zanandrea. A centrocampo, invece, spazio a Caligara e Di Pardo sulla linea mediana, mentre Tripaldelli proverà ad avvolgere la retroguardia avversaria dalla sinistra, con Meneghini che avrà gli stessi compiti ma schierato a destra. Infine il tridente d’attacco, con il numero 9 Olivieri (doppietta per lui nella recente sfida contro il Sassuolo), terminale offensivo, mentre Pjaca dovrebbe vedersi di nuovo sulla trequarti, con Nicolussi (altro giocatore in gol contro gli emiliani), a fianco appunto del gioiello croato.

