Novara Empoli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Novara Empoli, Serie B 17^ giornata (Foto LaPresse)

Novara Empoli si gioca al Piola e, diretta dall’arbitro Abbattista, vale per la 17^ giornata della Serie B 2017-2018: squadre in campo alle ore 15 di sabato 2 dicembre. C’è ancora aria di primato per l’Empoli: non aritmetico visto che il primo posto è al momento fuori portata, ma tra alti e bassi i toscani sono riusciti a rimanere nelle prime posizioni della classifica (quinto posto entrando in questa giornata) e continuano a correre per la promozione diretta, obiettivo principale della società. Anche il Novara non sta facendo male: i piemontesi sono undicesimi con 21 punti e sono appena due le lunghezze da recuperare per tornare in zona playoff. Per contro, appena +4 sui playout ma questo è ovviamente frutto di una classifica corta; di sicuro la squadra di Eugenio Corini ha tutto per giocare un ruolo da protagonista in questo campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Novara Empoli è un appuntamento in diretta tv riservato agli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: sul canale Sky Calcio 5 si potrà assistere alla partita (il codice d’acquisto per gli utenti Sky non abbonati all’apposito pacchetto è 410244) con la possibilità di attivare anche Sky Go per la diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Su Sky Sport 1 invece va in onda Diretta Gol Serie B, trasmissione che fornisce tutte le reti e le azioni salienti, in tempo reale, dai campi collegati sui quali si gioca sabato pomeriggio.

IL CONTESTO

L’Empoli è una delle tante squadre che hanno assaporato la vetta del campionato: i toscani anzi ci sono rimasti per circa 20 giorni, prima di avere un calo che ha portato a tre partite con appena un punto e all’inesorabile declino, in virtù appunto di un campionato ancora senza un padrone. L’Empoli è una squadra che segna tantissimo: solo due volte in questo campionato non è andato in gol e ha realizzato 34 reti, per distacco il miglior attacco del torneo. Peccato che la difesa non tenga il passo: con 27 reti incassate gli azzurri hanno solo quattro squadre che fanno peggio. Il riassunto della sua situazione sta nel 3-3 di sabato scorso: l’Empoli in 47 minuti ha subito tre gol dal Frosinone, tra il 53’ e il 93’ ha rimontato fino al 3-3. Il Novara arriva dalla bellissima vittoria di Venezia, conquistata con autorità: segno di quello che la formazione di Corini può fare, ma per i piemontesi la vittoria mancava in realtà da cinque partite nelle quali erano arrivati soltanto 2 punti. In trasferta il Novara fa meglio: ha già vinto quattro partite lontana dal Piola, se dovesse trovare più ritmo nel proprio stadio diventerebbe una seria candidata per i playoff ma deve necessariamente aumentare il fatturato offensivo (20 gol segnati).

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA EMPOLI

Un paio di dubbi per Eugenio Corini nel disegnare la formazione anti-Empoli: uno a centrocampo dove Orlandi è in ballottaggio con il sempre utile Sciaudone, l’altro invece nel reparto offensivo dove Riccardo Maniero potrebbe fare spazio a Macheda, che ha definitivamente chiuso la partita del Penzo. Il resto della squadra dovrebbe essere confermato: di sicuro la difesa, con Benedettini in porta e la linea a tre comandata da Golubovic, con Magnus Troest e Andrea Mantovani ai suoi lati. A centrocampo un altro possibile ballottaggio coinvolge Calderoni e Di Mariano; quasi certo del posto Dickmann sulla corsia destra (l’alternativa è Chajia), in mezzo Moscati si posiziona come perno centrale con capitan Casarini sulla mezzala. Alessio Da Cruz, ventenne olandese con origini capoverdiane, sta disputando una grande stagione: per lui ci sono già 5 gol in questo campionato (compreso quello che ha aperto la vittoria di Venezia, davvero bello), non ci sono dubbi sul fatto il posto di prima punta sia suo nello schieramento disegnato dal Novara è suo.

Il 3-5-2 di Vincenzo Vivarini è uno schieramento che potrebbe non sfigurare in Serie A. A cominciare dal tandem offensivo formato da Caputo e Alfredo Donnarumma, 21 gol in due e con l’ex Bari ed Entella che viaggia spedito verso il record di gol in Serie B (ne ha già 14 e mancano ancora cinque giornate per chiudere l’andata). Krunic, che comanda le operazioni a centrocampo, in Serie A ci ha giocato così come Lollo, che era stato protagonista nel Carpi che ha sfiorato la salvezza; dall’altra parte, come mezzala destra, gioca sicuramente Castagnetti che sta portando un bel contributo anche in termini di qualità, mentre sulle fasce laterali dovrebbe esserci la conferma per il sudafricano Untersee e Seck, di proprietà rispettivamente di Juventus e Roma. Per aumentare il voltaggio offensivo della squadra potrebbe essere impiegato Zajc (eventualmente al posto di Lollo); in difesa spazio a Di Lorenzo che agirà con Veseli e Lorenco Simic, a protezione del portiere Provedel.

QUOTE E PRONOSTICO

C’è tanto equilibrio nella partita del Piola: il fattore campo contribuisce ad aumentare le possibilità del Novara nei pronostici. Secondo l’agenzia di scommesse Snai l’Empoli resta favorito ma i due valori sono vicini: il segno 1 per la vittoria piemontese vale 2,90 mentre il segno 2 che identifica l’affermazione esterna dei toscani porterebbe in dote 2,55 volte la somma che deciderete di mettere sul piatto. Come spesso accade in questi casi, la cifra più alta la regalerebbe il pareggio: il segno X vi permettere di guadagnare 3,00 volte quello che avrete puntato sulla partita di Serie B.

