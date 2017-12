Palermo Venezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Palermo Venezia: info streaming video e tv, il risultato live con le probabili formazioni e le quote della sfida del Barbera, uno dei piatti forti nella 17^ giornata della Serie B

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Palermo Venezia, Serie B 17^ giornata (Foto LaPresse)

Palermo Venezia è una partita che, diretta dall’arbitro Chiffi, rappresenta il primo posticipo della diciassettesima giornata in Serie B 2017-2018: siamo in campo alle ore 18:00 di sabato 2 dicembre. Al Renzo Barbera un Palermo secondo in classifica si gioca la possibilità di tornare in testa alla classifica, magari solo per qualche ora (il Bari gioca domenica) o eventualmente anche al termine dell’intero turno di campionato; al di là della posizione attuale i rosanero sono in piena corsa per la promozione diretta, come del resto era lecito aspettarsi. Il Venezia casomai sta stupendo: tra alti e bassi, ma in un torneo che resta di livello basso per quanto riguarda la media punti nelle prime posizioni, i lagunari da neopromossi occupano la quinta posizione e si candidano a salire subito in Serie A. Se pensiamo che fino a due stagioni fa erano in Serie D, niente male davvero; l’importante però sarà tenere questo livello fino in fondo, sperando almeno in un posto ai playoff.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Palermo Venezia sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento: nello specifico dovete andare su Sky Sport 1 o Sky Super Calcio. Per tutti gli abbonati sarà possibile seguire la partita del Renzo Barbera anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi.

IL CONTESTO

Palermo e Venezia sono due realtà se vogliamo storiche del nostro calcio, ma hanno seguito percorsi diversi: se da una parte i rosanero hanno occupato uno spot in Serie A nelle ultime stagioni, regalandosi anche il viaggio in Europa, il Venezia tra crisi societarie e cambi di proprietà è scivolato fino alle serie inferiori, trovando però con l’arrivo di Joe Tacopina. La sua presidenza è stata segnata dalla doppia promozione, dominando la Serie D e riuscendo a staccare la concorrenza in Lega Pro; che il progetto sia ambizioso è dimostrato dal fatto che il Venezia stia riuscendo a rimanere nelle alte gerarchie del campionato cadetto, con un Pippo Inzaghi che dopo la mediocre esperienza sulla panchina sul Milan ha saputo rilanciarsi in provincia. Il Palermo ovviamente punta a vincere il campionato, o comunque a salire in Serie A senza passare dai playoff; poi servirà una programmazione adeguata, come quella che nello scorso decennio aveva permesso di vivere grandi risultati. Le due società hanno ovviamente in comune la figura di Maurizio Zamparini, che dai lagunari è passato proprio ai rosanero all’epoca condotti da Franco Sensi.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO VENEZIA

Al Palermo mancherà Thiago Cionek, espulso sabato: dovrebbe essere Szyminski a prenderne il posto nella difesa a tre orchestrata da Bruno Tedino, con Bellusci che come sempre si dispone in qualità di centrale davanti al reparto a protezione di Posavec e Struna che dovrebbe avere la meglio sul centrodestra. Il centrocampo è a cinque, con Rispoli titolare indiscusso del ruolo sulla corsia destra e Aleesami dall’altra parte; giocatori che sanno spingere, ma che di fatto sono terzini utili anche nella fase di non possesso palla. In mezzo al campo può esserci un ballottaggio aperto tra Jajalo e Murawski, mentre dovrebbe essere sicuro Chochev sull’altra mezzala con Gnahoré che appare il regista designato della squadra. Davanti ovviamente non si può prescindere dai gol di Ilija Nestorovski, un lusso per la Serie B; al suo fianco il favorito resta l’italo-brasiliano Coronado, già messosi in luce con la maglia del Trapani, le alternative dal primo minuto potrebbero essere La Gumina, cresciuto nelle giovanili rosanero, e l’altro macedone Trajkovski con cui c’è intesa affinata anche in nazionale.

Nonostante la sconfitta interna contro il Novara, Pippo Inzaghi crede nelle sue scelte e per questo motivo il suo Venezia dovrebbe disporsi in campo con gli stessi effettivi dello scorso sabato. Ragionevolmente permangono due dubbi: uno a centrocampo dove Francesco Signori reclama un posto, ma qui bisogna dire che è difficile scalzare Pinato e Falzerano, le due mezzali che stanno facendo benissimo. L’altro ballottaggio è quello in attacco, dove uno tra Zigoni e Moreo potrebbe finire in panchina a vantaggio di Geijo, che resta favorito su Marsura e sul giovane sloveno Jan Mlakar, che ha avuto un ottimo impatto nella Primavera della Fiorentina. Il resto è confermato: davanti ad Audero difesa con Domizzi e Bruscagin ad accompagnare il lavoro di Andelkovic (un ex della partita), Giuseppe Zampano e Garofalo giocano sugli esterni partendo alla linea di centrocampo mentre Bentivoglio sarà la mente della squadra, posizionato come playmaker davanti alla difesa ma in grado anche di alzarsi per formare una sorta di 3-4-1-2 in certe fasi della partita.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per questa partita dicono di un Palermo che è favorito, come era normale aspettarsi; per il segno 1 che identifica la sua vittoria casalinga la vincita sarebbe di 1,80 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto, mentre per il segno 2 da giocare per la vittoria del Venezia siamo a 4,75. Vale 3,30 l’eventualità del pareggio: in questo caso naturalmente la puntata che farete dovrà essere sul segno X.

© Riproduzione Riservata.