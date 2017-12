Parma Pro Vercelli/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Parma Pro Vercelli: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Tardini i ducali cercano riscatto immediato nella diciassettesima giornata del campionato di Serie B

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Parma Pro Vercelli, Serie B 17^ giornata (Foto LaPresse)

Parma Pro Vercelli, che sarà diretta dal'arbitro Martinelli, è valida per la diciassettesima giornata della Serie B 2017-2018 e si gioca alle ore 15 di sabato 2 dicembre. Due squadre separate da 9 punti in classifica: il Parma, già reduce da due promozioni consecutive, punta alla terza per tornare in Serie A a distanza di soli tre anni, cosa che sarebbe sostanzialmente un record. Al momento è terzo in classifica e con tutte le possibilità di salire direttamente di categoria; la Pro Vercelli è partita malissimo ma ha saputo aspettare, oggi non sarebbe ancora fuori dai guai (dovrebbe giocare il playout) ma ha sicuramente dimostrato di potersi salvare senza passare dagli spareggi. Naturalmente il Parma ha i favori del pronostico (lo vedremo poi), ma certamente i bianchi piemontesi vengono al Tardini per giocarsela e provare anche a vincere.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Parma Pro Vercelli verrà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare a pagamento: appuntamento dunque su Sky Calcio 2 (i non abbonati al pacchetto Calcio hanno a disposizione il codice d’acquisto 410266) e possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming video, attivando - senza costi aggiuntivi - l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Su Sky Sport 1 invece va in onda Diretta Gol Serie B, trasmissione che fornisce tutte le reti e le azioni salienti, in tempo reale, dai campi collegati sui quali si gioca sabato pomeriggio.

IL CONTESTO

Il Parma è l’ennesima squadra ad essere stata colpita dalla maledizione del primo posto: due vittorie consecutive per portarsi in vetta al campionato, poi la sconfitta di Carpi che gli ha fatto perdere due posizioni. Non una novità nell’attuale Serie B, niente di cui preoccuparsi per Roberto D’Aversa che ha impostato i ducali in maniera spregiudicata: prova ne sia il fatto che i gialloblu o vincono (8 volte) oppure perdono (6 sconfitte), i pareggi sono due e nell’era dei tre punti questo atteggiamento può fare la differenza (e la sta facendo in qualche modo). La Pro Vercelli non vince da due giornate e in generale ha ottenuto appena quattro vittorie in tutto il campionato, ma dopo nu avvio da incubo (2 punti nelle prime sei giornate) ha comunque saputo ottenere 15 punti in 10 partite, con vittorie di lusso come quella di Perugia (5-1), quella di Novara e quella casalinga contro l’Empoli. La società è stata brava ad aspettare Gianluca Grassadonia e adesso sta iniziando a raccogliere i frutti del lavoro dell’allenatore.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA PRO VERCELLI

Roberto D’Aversa non cambia il suo modulo: Parma sempre schierato con il 4-3-3 con Roberto Insigne e Di Gaudio che sono diventati titolari come esterni nel tridente, soppiantando Nocciolini e Siligardi. Questi due restano ovviamente valide alternative ma ormai le gerarchie sulle fasce offensive sembrano essere definite; mancheranno sempre Calaiò e Ceravolo e allora spazio a Baraye come prima punta, con un centrocampo nel quale Jacopo Dezi potrebbe trovare spazio prendendo il posto di una delle due mezzali, magari Munari con la conferma di Barillà e, ovviamente, di Scozzarella che agirà come perno davanti alla difesa. Per quanto riguarda la linea arretrata, Mazzocchi e Gagliolo come esterni con Iacoponi e Alessandro Lucarelli da titolare; altra tegola con l’indisponibilità del portiere Frattali, spazio a Nardi che già nella partita di Carpi era subentrato all’estremo difensore titolare all’inizio del secondo tempo.

Grassadonia deve fare a meno dello squalificatoLegati; al centro della difesa potrebbe trovare spazio Dramane Konaté, che giocherebbe al fianco di Bergamelli con la conferma dei due terzini, vale a dire Ghiglione e Mammarella (con Marcone che difenderà i pali della porta). A centrocampo l’esperienza di Vives, che sarà il giocatore che controllerà il gioco e dovrà essere bravo a velocizzare la manovra; ai suoi lati sono sempre favoriti Castiglia e Germano, ma resta valida la soluzione di Daniele Altobelli che potrebbe essere in campo dal primo minuto. Nel tridente offensivo reclama un posto Firenze, partito dalla panchina lo scorso sabato; se la gioca ovviamente con uno dei due esterni, vale a dire Morra e Bifulco, mentre come prima punta ci sarà Raicevic che resta ampiamente favorito su Polidori. Attenzione anche a Vajushi: l’albanese potrebbe essere l’inserimento a sorpresa nella formazione di Grassadonia, alternativa valida nel reparto avanzato partendo dalle corsie laterali.

QUOTE E SCOMMESSE

L’agenzia di scommesse Snai ha quotato la partita di Serie B che si gioca al Tardini, e in questo caso la vittoria del Parma è data per quasi certa: la quota sul segno 1 che identifica i tre punti per i ducali vale 1,50 mentre il segno 2 per la vittoria esterna della Pro Vercelli è quotata 6,75. Vale invece 3,85 la quota che avrete deciso di mettere sul piatto l’ipotesi sul segno X, che dovrete giocare qualora pensiate che la partita della diciassettesima giornata finirà in pareggio.

