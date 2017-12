Pescara Ternana/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pescara Ternana: info streaming video e tv, risultato live della partita che può rilanciare almeno una delle due squadre nella 17^ giornata di Serie B. Probabili formazioni e quote

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Pescara Ternana, Serie B 17^ giornata (Foto LaPresse)

Pescara Ternana, allo stadio Adriatico, sarà diretta dall’arbitro Ros e si gioca alle ore 15 di sabato 2 dicembre nel programma della 17^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018. Il Pescara aspira se non altro a giocare i playoff, che l’ultima volta avevano portato alla promozione; tuttavia gli abruzzesi sono distanti tre punti dall’ottavo posto, non è una distanza affatto ampia ma davanti ci sono alcune squadre competitive. Classifica comunque corta per tracciare bilanci; discorso che riguarda anche la Tewrnana, perchè i rossoverdi hanno solo 4 punti meno del Pescara eppure sono in acque decisamente più cattive, ovvero penultimi e a oggi direttamente retrocessi. Se c’è dunque una squadra che oggi ha bisogno di vincere, è sicuramente quella di Sandro Pochesci ma ovviamente anche per Zdenek Zeman i tre punti sarebbero molto importanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

Pescara Ternana è un appuntamento in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare: per tutti gli altri c’è il codice d’acquisto 401288, in ogni caso il canale di riferimento è Sky Calcio 6. Disponibilità anche di diretta streaming video attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi), mentre per tutti coloro che volessero seguire anche le altre partite c’è Diretta Gol Serie B, che su Sky Sport 1 fornisce in tempo reale tutte le fasi salienti dai campi del campionato cadetto.

IL CONTESTO

Sarà soprattutto una sfida tra due allenatori che fanno ampiamente parlare di loro: conosciamo molto bene Zdenek Zeman, diventato personaggio forse anche oltre i risultati centrati ma autore certamente di uno spumeggiante gioco offensivo, maestro del 4-3-3 e bravissimo nel lanciare giovani talenti che con lui hanno ottimi rendimenti. Sandro Pochesci dimostra di seguire una via simile: dalle “sparate” in conferenza stampa (disse che nella sua Ternana Ibrahimovic avrebbe fatto panchina, ultimamente ha avuto parole durissime per la sconfitta dell’Italia in Svezia) al modo in cui la sua Ternana gioca, spesso e volentieri a due tocchi e cercando di fare un gol in più dell’avversario. La classifica non gli dà ragione ma quello che si vede è sicuramente interessante e meriterebbe di avere uno sviluppo temporale (la squadra è piuttosto giovane); intanto la Ternana deve risollevarsi da un derby che non ha vinto per un rigore all’ultimo secondo, arriva da quattro 1-1 e ha pareggiato le ultime cinque partite, mentre il Pescara arriva dallo 0-4 di La Spezia e ha vinto solo una volta nelle ultime sei partite, sette se vogliamo aggiungere anche la pesante sconfitta di Marassi in Coppa Italia, avvenuta lo scorso martedì.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA TERNANA

In Coppa Italia Zeman ha giustamente fatto riposare alcuni dei suoi titolari; per la partita di oggi il suo 4-3-3 torna a essere quello che si vede solitamente in campionato. Rispetto agli undici che hanno nettamente perso al Picco, martedì il tecnico boemo ha riproposto Perrotta, Mazzotta, Brugman, Carraro e Mancuso; oggi tutti loro potrebbero essere ancora in campo, anche se in difesa Fornasier potrebbe prendere il posto di Marco Perrotta al centro, facendo coppia con Andrea Coda davanti al portiere Fiorillo. Sulle corsie invece sembra che Alessandro Crescenzi e Mazzotta siano ancora favoriti per una maglia dal primo minuto; Brugman e Carraro vanno verso un’altra partita dal primo minuto, Palazzi se la gioca con Coulibaly per il ruolo di mezzala sinistra e qui si deciderà soltanto all’ultimo. Nel tridente offensivo i soliti dubbi: Mancuso e Capone favoriti, ma Del Sole contende un posto come laterale e sarà uno dei due a lasciarglielo eventualmente. La prima punta sarà invece Stefano Pettinari, che insegue Caputo nella classifica marcatori del campionato di Serie B.

La Ternana gioca con una difesa a tre: Gaspareto solitamente agisce in posizione centrale con Valjent e Signorini a supporto, l’alternativa e Vitiello. Retroguardia di esperienza, mentre il portiere è Plizzari che è un classe 2000 e, di proprietà del Milan, sta facendo davvero bene in questa stagione. A centrocampo parte tutto o quasi dai piedi di Andrea Paolucci; al suo fianco Tremolada ha saputo riciclarsi da trequartista o anche seconda punta in un mediano di grande qualità che non disdegna ovviamente gli inserimenti, ma copre una porzione di campo diversa e deve badare anche alla fase di non possesso palla. Sulla corsia destra è favorito Varone, mentre Ferretti rappresenterebbe una soluzione leggermente più difensiva; a sinistra c’è capitan Marino Defendi, che dovrebbe essere sicuro del posto. Nel tridente offensivo Pochesci non dovrebbe cambiare le sue scelte: la prima punta è Montalto che ha già segnato 6 gol in questo campionato, come esterni giocano Carretta e Tiscione. Due però le possibili alternative: sicuramente Bombagi con il quale si potrebbe passare anche al 3-4-1-2, poi Candellone che è cresciuto nelle giovanili del Torino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per la partita dello stadio Adriatico il Pescara è favorito: siamo infatti a una quota di 1,65 per il segno 1, così come indicato dall’agenzia di scommesse Snai. Le altre quote individuate da Snai ci dicono che il pareggio (per il quale dovrete ovviamente giocare il segno 2) vale 4,00 mentre con il segno 2, che identifica la vittoria esterna della Ternana, il vostro guadagno sarebbe di 4,50 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.