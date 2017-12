Probabili formazioni/ Benevento Milan: diretta tv, orario e le ultime notizie live (Serie A 15^ giornata)

Probabili formazioni Benevento Milan: diretta tv, orario e le ultime novità live sull'11 del match di Serie A. Le prime scelte del nuovo allenatore rossonero Gennaro Gattuso.

02 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Benevento Milan (LaPresse)

Si accenderà domenica 3 dicembre 2017 alle ore 15.00 presso lo stadio Ciro Vigorito il match per il Campionato di Serie A tra Benevento e Milan: sarà quindi in casa degli stregoni il primo banco di prova per Gennaro Gattuso come allenatore della formazione maggiore rossonera , dove è approdato dopo pochi mesi passati alla guida della squadra Primavera. Un grande ritorno quello di Ringhio ben salutato dai tifosi che sperano che il tecnico sappia imprimere alla squadra quella forza, grinta e amore per la maglia che lo caratterizzava come giocatore. Di contro però ecco il Benevento di De Zerbi ancora a caccia del primo punto della stagione 2017-2018 della serie A e sempre sostenuto dal caloroso pubblico di casa. Andiamo quindi ora a conoscere come i due allenatori si sono reparti a questo scontro, andando ad esaminare da vicino le probabili formazioni della partita tra Benevento e Milan.

INFO STREAMING E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH AL VIGORITO

La partita di Serie A tra Benevento e Milan, attesa alle ore 12.30 sarà ovviamente visibile in diretta tv sia su sky che su Mediaset Premium, oltre che in diretta streaming video sul portale Sportube.tv (anche questo a pagamento), che ne detengono i diritti. Ricordiamo quindi per coloro che sono abbonati alla piattaforma satellitare che in canali di riferimento saranno Sky Supercalcio HD (numero 206) e Sky Calcio 1 HD (numero 251); per gli abbonati al digitale terrestre di Premium invece l’appuntamento con il match sarà su Premium Sport e Premium Sport HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN

LE SCELTE DI DE ZERBI

Ancora a caccia della prima soddisfazione in questa stagione della Serie A, De Zerbi e il suo Benevento sperano che le mura dei Ciro Vigorito possano potare bene contro il Milan di Gattuso: in ogni caso il tecnico si affiderà ancora una volta ai suoi titolari, ben schierati secondo l’usuale modulo 4-3-3, al netto ovviamente dei soliti assenti. Per questo 15^ turno di campionato poi non dimentichiamo che De Zerbi ritrova come arruolabili sia Letizia che Armenteros e D’Alessandro, attesi quindi dal primo minuto. I numeri 90 e 7 quindi del Benevento tornano a fare parte del tridente titolare, completato da Lombardi sulla fascia visto che Ciciretti risulta ancora indisponibile. Dietro di loro ben pochi dubbi in mediana, con Cataldi che torna in cabina di regia mentre Chibsah si collocherà al suo fianco: dall’altra parte Viola rimane il favorito su Memushaj. Per quanto riguarda il reparto difensivo a 4 ricordiamo che Antei torna a disposizione e farà coppia con Costa, mentre Di Chiara e Letizia si occuperanno delle fasce esterne: Brignoli ovviamente atteso tra i pali.

GLI 11 DI GATTUSO

Quali saranno le scelte di Gennaro Gattuso per le probabili formazioni del Milan al su primo banco di priva da allenatore rossonero? Le ultime ipotesi raccontano di uno spostamento sul 3-4-3 come scelta tecnica, con la conferma ovviamente del solito Gianluigi Donnarumma tra i pali. Cominciando dal reparto difensivo dovremmo rivedere titolare ovviamente il capitano Bonucci al centro, con Romagnoli e uno trac Zapata e Musacchio: qualche dubbio in più per la mediana, dove finora l’ex tecnico Montella si era dimostrato più creativo. Confermato Kessie al centro del reparto in cabina di regia dovremmo rivedere uno tra Biglia e Montolivo con il primo probabilmente privilegiato: sulle fasce ecco poi Ricardo Rodrigo e Bonaventura, ma con Abate quale valida alternativa nel caso in cui il numero 5 venga avanzato. In attacco quindi Bonaventura potrebbe completare il tridente che vedrebbe Kalinic e Suso. In alternativa questi due potrebbero fare a esterni a supporto di Andrè Silva utilizzato come prima punta.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-3): 22 Brignoli; 3 Letizia, 8 Antei, 21 Costa, 7 Di Chiara; 14 Viola, 8 Cataldi, 13 Chibsah; 87 Lombardi, 90 Armenteros, 7 D’Alessandro. All. De Zerbi

MILAN (3-4-3): 99 G. Donnarumma; 13 Romagnoli, 19 Bonucci, 17 Zapata; 68 R. Rodriguez, 21 Biglia, 79 Kessie, 5 Bonaventura; 7 Kalinic, 9 A. Silva, 8 Suso. All. Gattuso.

© Riproduzione Riservata.