Probabili formazioni/ Inter Chievo: diretta tv, orario, le ultime notizie live (Serie A 15^ giornata)

Probabili formazioni Inter Chievo: diretta tv, orario e ultime notizie live sull'11 in campo a San Siro per la Serie . Spalletti senza Vecino, Gagliardini e Miranda.

02 dicembre 2017 Michela Colombo

Probabili formazioni Inter Chievo (LaPresse)

A San Siro domenica 3 dicembre 2017 si accenderà la partita tra Inter e Chievo attesa alle ore 15.00 e valida per la 15^ giornata di Campionato. Con l’obbiettivo di dare ulteriore seguito alla striscia di successi messa in piedi in questa prima parte della stagione, la formazione di Spalletti non può di certo sbagliare contro gli ostici clivensi di Maran. La sfida però si annuncia più complicata del previsto per l’Inter: le squalifiche di Miranda e Gagliardini oltre che l’infortunio occorso a Vecino costringeranno il tecnico ex giallorosso a un necessario turnover, e forse non così opportuno. Qualche problema però pure per Maran costretto però solo a rinunciare a Radovanovic, oltre che al solito Castro: di certo però i gialloblu avranno voglia di rivalsa dopo l’eliminazione subita ad opera del Verona dalla Coppa Italia. Andiamo quindi ora a vedere come si sono preparati due tecnici a questo incontro per la 15^ giornata della Serie A, esaminando con attenzione le probabili formazioni di Inter-Chievo.

INFO DIRETTA TV : COME SEGUIRE LA PARTITA A SAN SIRO

Ricordiamo innanzitutto che la partita tra Inter e Chievo attesa alle ore 15.00 sarà visibile in diretta tv sia sulla tv satellitare che sul digitale terrestre a pagamento: per gli abbonati a Sky quindi il riferimento sarà il canale Sky Calcio 1 (numeri 251); su Mediaset Premium l’appuntamento sarà ai canali Premium Sport 2 e Premium Sport HD.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI INTER CHIEVO

LE SCELTE DI SPALLETTI

Come detto Spalletti avrà in mano una formazione parzialmente decimata: degli 11 che ormai siamo soliti a vedere ben tre nomi non dovrebbero essere a disposizione del tecnico nerazzurro, costretto quindi a mettere in campo le seconde soluzioni, che però finora hanno visto il campo ben poco. Questo ovviamente sarà il caso di Ranocchia, primo indiziato per fare coppia con Skriniar la centro della difesa di fronte al solito Handanovic: ai lati ecco poi D’Ambrosio, con Santon ben avviato alla riconferma come esterno sinistro. Un reparto quindi ben solido: le tare conferme per Spalletti e l’Inter arrivano poi dall’attacco. Qui come al solito Icardi farà a prima punta con il duo Perisic-Candreva a supporto all’esterno e Borja Valero ormai fisso sulla trequarti. Le vere grane per l’allenatore dell’Inter quindi si concentreranno proprio nel settore centrale della sua formazione: al posto del più che collaudato duo Vecino-Gagliardini appare probabile che vedremo in campo dal primo minuto la strana coppia Joao Mario-Brozovic. Possibile in ogni caso che il portoghese venga posto sulla trequarti e l’ex viola si sposti a fianco del croato.

GLI 11 DI MARAN

Minor problemi per Maran e il suo Chievo, che comunque potrà venir chiamato a fare i conti con un piccolo turnover dopo l’esperienza in Coppa Italia di mercoledi scorso. Nel solito 4-3-1-2 che ormai siamo abituati a vedere ritornerà tra i pali Sorrentino mentre al centro della difesa ecco il duo Tomovic-Gamberini e sull'esterno invece Gobbi e Cacciatore, quest'ultimo unico confermato del reparto rispetto all’11 visto contro il Verona in Coppa. Per quanto riguarda la mediana Rigoni sostituirà Radovanovic squalificato in cabina di regia mentre come al solito non mancheranno Hetemaj e Bastien come mezz’ali. Poche novità chiaramente anche per il reparto offensivo: Birsa si riprenderà il proprio posto sulla trequarti, occupato in Coppa Italia da Gaudino e Pucciareli. Atteso turnover pure per le due punte: tornano quindi Inglese e Meggiorini, mentre si accomodano in panchina Stepinski e capitan Pellissier.

IL TABELLINO DI INTER CHIEVO

INTER (4-2-3-1): 1 Handanovic; 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 21 Santon; 10 Joao Mario, 77 Brozovic; 87 Candreva, 20 B Valero, 44 Perisic; 10 Icardi, all Spalletti

CHIEVO (4-3-1-2): 70 Sorrentino; 16 Gobbi, 40 Tomovic, 5 Gamberini, 29 Cacciatore; 56 hetemaj, 4 Rigoni, 77 Bastien; 23 Birsa; 45 Inglese, 69 Meggiorini. All. Maran

