Probabili formazioni Serie B/ I moduli, i dubbi e le scelte degli allenatori (17^ giornata)

Probabili formazioni Serie B per la 17^ giornata: le scelte, i dubbi e i moduli degli allenatori del campionato cadetto per le partite del 2-3-4 dicembre

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Probabili formazioni Serie B (LaPresse)

Il campionato di Serie B torna protagonista con la diciassettesima giornata della cadetteria, di conseguenza andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni con cui le 22 squadre della Serie B dovrebbero scendere in campo fra oggi e lunedì sera per dare vita a un nuovo turno della stagione 2017-2018: nessun anticipo ieri, oggi sette partite alle ore 15.00 più Palermo-Venezia alle ore 18.00. Domenica si giocano Avellino-Carpi alle ore 15.00 ed Entella-Bari alle ore 17.30, infine il posticipo delle ore 20.30 di lunedì sarà Perugia-Ascoli. Andiamo quindi ora ad analizzare del dettaglio, partita per partita, le probabili formazioni della 17^ giornata del campionato di Serie B 2017-2018, con i giocatori che dovrebbero essere scelti come titolari.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA-SALERNITANA

La probabile formazione del Brescia allenato da Pasquale Marino dovrebbe prevedere un 3-4-2-1: Minelli in porta; retroguardia a tre con Coppolaro, Gastaldello e Lancini; Cancellotti esterno destro, in mediana Bisoli e Martinelli, Longhi sulla fascia sinistra; sulla linea dei trequartisti agiranno Machin e Furlan in appoggio all’eterno Airone Caracciolo. La Salernitana di Alberto Bollini dovrebbe invece rispondere con un 3-5-2: ecco dunque Radunovic in porta, protetto dalla difesa con Pucino, Mantovani e Popescu; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Gatto, Minala, Signorelli, Ricci ed Alex; infine la coppia d’attacco, che sarà composta da Rodriguez e Bocalon.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-SPEZIA

Parlando della probabile formazione della Cremonese di Attilio Tesser, il mister dei lombardi dovrebbe proporre il modulo 4-3-1-2 con Ujkani in porta; Almici terzino destro, difensori centrali Canini e Renzetti, Claiton a sinistra; nel terzetto di centrocampo agiranno Croce, Pesce e Arini; Piccolo sarà invece il trequartista, in appoggio ai due attaccanti Brighenti e Mokulu. La risposta di Fabio Gallo dovrebbe palesarsi con uno Spezia schierato secondo il 4-3-1-2: Manfredini in porta, davanti a lui difesa a quattro con Lopez, Capelli, Giani e De Col da destra a sinistra; ecco poi Maggiore, Bolzoni e Pessina a centrocampo, Mastinu trequartista e il tandem d’attacco composto da Forte e Granoche.

PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-CITTADELLA

La probabile formazione del Foggia di Giovanni Stroppa dovrebbe prevedere un modulo 4-3-3: Tarolli in porta; terzino destro Loiacono, poi Figliomeni, Camporesi e sull’altra fascia Celli; nel terzetto di centrocampo ci attendiamo Agnelli, Vacca e Gerbo, mentre il tridente offensivo dei pugliesi dovrebbe prevedere Calderini, Beretta e Fedato. Modulo 4-3-3 previsto anche per la probabile formazione del Cittadella di mister Roberto Venturato, con il portiere Alfonso e davanti a lui la linea difensiva a quattro composta da Salvi, Scaglia, Varnier e Pezzi; per il centrocampo proponiamo un trio con Pasa, Iori e Schenetti, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere formato da Strizzolo, Chiaretti e Kouame.

PROBABILI FORMAZIONI FROSINONE-CESENA

Eccovi dunque adesso la probabile formazione del Frosinone, con mister Moreno Longo che dovrebbe proporci il modulo 3-4-2-1: in porta Bardi, protetto da una retroguardia a tre con Brighenti, Krajnc e Ariaudo; esterno destro Matteo Ciofani, in mediana Maiello e Besea, Beghetto sulla corsia mancina; infine l’attacco, con Ciano e Dionisi che agiranno qualche metro dietro il centravanti Daniel Ciofani. Il Cesena di Fabrizio Castori invece dovrebbe proporci il modulo 4-4-1-1 con Fulignati in porta e davanti a lui una linea difensiva a quattro con Perticone, Esposito, Scognamiglio e Fazzi da destra a sinistra; anche il centrocampo sarà a quattro, ipotizziamo con Kupisz, Schiavone, Kone e Panico; infine l’attacco, con Laribi trequartista in appoggio all’unica punta Jallow.

PROBABILI FORMAZIONI NOVARA-EMPOLI

Per la probabile formazione del Novara allenato da Eugenio Corini possiamo ipotizzare un 3-5-2: in porta Benedettini; davanti a lui il terzetto composto da Troest, Golubovic e Mantovani; nel folto centrocampo a cinque ci aspettiamo da destra a sinistra Dickmann, Moscati, Orlandi, Casarini e Calderoni; infine il tandem d’attacco con Da Cruz e Maniero. Identico modulo 3-5-2 anche per la probabile formazione dell’Empoli di mister Vincenzo Vivarini: il portiere sarà Provedel, protetto da Di Lorenzo, Simic e Veseli; esterno destro Seck, poi Krunic, Castagnetti, Lollo fino a Untersee sulla fascia sinistra; nessun dubbio sulla coppia di attaccanti formata da Donnarumma e Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA-PRO VERCELLI

Eccovi un 4-3-3 per la probabile formazione del Parma: il mister Roberto D’Aversa dovrebbe schierare Frattali in porta; Mazzocchi terzino destro, Iacoponi e Lucarelli centrali, a sinistra Gagliolo; nel terzetto di centrocampo Munari, Scozzarella e Scavone; infine il tridente d’attacco, dove ci attendiamo Insigne, Di Gaudio e Baraye. La risposta della Pro Vercelli di Gianluca Grassadonia sarà affidata a uno speculare 4-3-3: Marcone in porta; Mammarella, Bergamelli, Berra e Ghiglione a comporre la linea difensiva a quattro; a centrocampo invece ecco Vives, Castiglia e Germano; infine il tridente d’attacco della Pro, con Bifulco, Raicevic e Morra.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA-TERNANA

Zdenek Zeman per la probabile formazione del Pescara non derogherà dal suo immutabile 4-3-3: il portiere sarà Fiorillo; Zampano, Fornasier, Perrotta e Mazzotta agiranno nella retroguardia; il terzetto di centrocampo sarà invece composto da Palazzi, Carraro e Brugman, infine il tridente d’attacco vedrà Mancuso, Pettinari e Capone. Sandro Pochesci proporrà però per la sua Ternana uno schema potenzialmente ancora più offensivo, il 3-4-3: Plizzari in porta; difesa a tre con Valjent, Gasparetto e Signorini; Defendi esterno destro, Paolucci e Tremolada in mediana, Varone a sinistra; infine il tridente con Montalto, Carretta e Tiscione in campo.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO-VENEZIA

La probabile formazione del Palermo per il posticipo delle 18.00 vedrà il modulo 3-5-1-1 scelto da Bruno Tedino: in porta Pomini; retroguardia a tre con Bellusci, Struna e Szyminski; nel folto centrocampo a cinque dovremmo vedere in azione da destra a sinistra Rispoli, Murawski, Jajalo, Chochev e Aleesami; infine l’attacco, con Coronado trequartista in appoggio al centravanti Nestorovski. Il Venezia di Filippo Inzaghi dovrebbe replicare con il 3-5-2 che vede in porta Audero, protetto dalla difesa composta da Domizzi, Modolo e Andelkovic; Garofalo esterno destro, poi in mediana Pinato, Bentivoglio, Falzerano e Zampano sulla corsia mancina; nel tandem d’attacco ecco infine Marsura e Moreo.

PROBABILI FORMAZIONI AVELLINO-CARPI

Verso il primo posticipo della domenica, la probabile formazione dell’Avellino di mister Walter Novellino dovrebbe prevedere il modulo 3-5-2: Lezzerini tra i pali; retroguardia a tre con Ngawa, Suagher e Migliorini; nel folto centrocampo a cinque ecco da destra a sinistra Molina, Paghera, Moretti, Di Tacchio e Laverone; infine il tandem d’attacco con Ardemagni e Asencio. Quanto alla probabile formazione del Carpi allenato da Antonio Calabro, il mister dovrebbe proporre il 3-5-2 con tra i pali Colombi, protetto da Anibal, Sabbione e Poli; anche qui un folto centrocampo a cinque, da destra a sinistra dovremmo vedere Pasciuti, Verna, Giorico, Saric e Pachonik; infine la coppia d’attacco che sarà composta da Malcore e Mbakogu.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA-BARI

Nella seconda partita domenicale, la probabile formazione della Virtus Entella di Alfredo Aglietti dovrebbe schierarsi secondo il 4-3-1-2: in porta Iacobucci; Belli terzino destro, centrali Pellizzer e Benedetti, a sinistra Brivio; nel terzetto di centrocampo ecco Crimi, Troiano e Palermo, mentre Nizzetto agirà da trequartista alle spalle della coppia di attaccanti De Luca-La Mantia. La replica del Bari e del suo allenatore Fabio Grosso sarà invece affidata al modulo 4-3-3 con Micai in porta; linea difensiva composta da Fiamozzi, Gyomber, Tonucci e Anderson da destra a sinistra; a centrocampo ci aspettiamo Petriccione, Basha e Tello, mentre il tridente d’attacco dovrebbe essere composto da Improta, Cisse e Galano.

PROBABILI FORMAZIONI PERUGIA-ASCOLI

Per quanto riguarda la probabile formazione del Perugia verso il posticipo di lunedì sera, Roberto Breda sembra orientato a un modulo 3-4-1-2 con Rosati in porta, davanti a lui la difesa a tre con Zanon, Colombatto e Di Carmine; Han esterno destro, Buonaiuto e Brighi in mediana, Pajac a sinistra; il trequartista sarà Belmonte, alle spalle degli attaccanti Bandinelli e Del Prete. Infine, l’Ascoli di Fulvio Fiorin: per i marchigiani ipotizziamo un modulo 3-5-1-1 con Lanni in porta; Padella, Mengoni e Gigliotti formeranno la retroguardia a tre, poi un folto centrocampo con Mogos, Buzzegoli, Bianchi, Carpani e Cinaglia da destra a sinistra; Lores sarà invece il trequartista alle spalle dell’unica punta Santini.

© Riproduzione Riservata.