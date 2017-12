Pronostici Serie B/ Le quote per le scommesse sulle partite in programma (17a giornata)

Pronostici Serie B, le quote per le scommesse sulle partite in programma (17a giornata). Andiamo a vedere le gare delle prossime ore, soffermandoci sulle scommesse: ecco le nostre dritte

Tedino, allenatore Palermo - LaPresse

Torna in queste ore il campionato di calcio di Serie B, con la diciassettesima giornata pronta ad andare in scena. Si inizia oggi, con le solite sfide delle ore 15:00, giornata che si chiuderà con il posticipo delle 18:00. Quindi si terranno due partite domani sera, e infine il classico posticipo del lunedì. Andiamo a vedere, gara per gara, le nostre dritte sulle scommesse.

I PRONOSTICI DI SERIE B

Si comincia con le gare delle ore 15:00, e iniziamo con la sfida pugliese fra i padroni di casa del Foggia e il Cittadella. La nostra sensazione è che la compagine padovana possa fare il colpaccio in casa dei rossoneri, anche perché questi ultimi occupano le zone basse della classifica, mentre il Cittadella ha mostrato sempre grande personalità, facendo spesso e volentieri sgambetti impensabili alle big della cadetta: puntate sul 2. Proseguiamo con Cremonese-Spezia, gara decisamente incerta, la classica da 1X2, visto che le due formazioni sono appaiate in classifica, ottavi i lombardi, dodicesimi i liguri. Proviamo a puntare sull’X, il segno che a nostro avviso appare il più probabile fra i tre. Spazio quindi alla gara del Piola fra i padroni di casa del Novara e l’Empoli. In questo caso la nostra sensazione è che la compagine toscana possa fare il colpaccio in trasferta, anche perché i novaresi non stanno vivendo un campionato eccelso: puntate sul 2 o al massimo su una doppia chance X2. Spazio quindi a Brescia-Salernitana, altra gara delle ore 15:00. Rondinelle al sedicesimo posto assoluto in classifica, mentre i campani sono decimi: che riescano a fare il colpaccio oggi pomeriggio? Puntate sul 2 o anche in questo caso sulla doppia chance X2.

Il Frosinone se la vedrà con il Cesena in Ciociaria, gara da uno secco, così come la sfida fra il Parma e la Pro Vercelli di oggi pomeriggio, altra partita in cui i padroni di casa dovrebbero vincere senza troppi patemi. Riflettori quindi su Pescara-Ternana, con gli abruzzesi di Zeman molto altalenanti, ma all’Adriatico sono obbligati a fare risultato contro la squadra di Terni, penultima in classifica a quota 21 punti. Palermo-Venezia è la sfida di chiusura del sabato, in programma dalle ore 18:00; è il big match di questa diciassettesima giornata e a nostro avviso dovrebbe vedere i rosanero favoriti anche se la squadra di Inzaghi viene da una brutta sconfitta interna: puntate quindi sull’1 o eventualmente sulla doppia chance 1-2. Voliamo quindi all’anticipo di domenica, la gara delle ore 15:00 fra Avellino e Carpi. Insidiosa la trasferta irpina, ma gli emiliani sono squadra senza dubbio favorita e di conseguenza puntiamo sull’X2.

L’altra partita di domenica sarà la sfida di Chiavari fra i padroni di casa della Virtus Entella e gli ospiti del Bari. Giocare in Liguria non è mai semplice, ma è troppo alto il divario tecnico fra le due formazioni che scenderanno in campo, e di conseguenza puntiamo su un 2 secco. Infine il posticipo di lunedì sera, Perugia-Ascoli: nonostante la crisi perugina non trovi la parola fine, i padroni di casa non dovrebbero penare troppo contro l’ultima in classifica.

