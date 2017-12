Reggiana AlbinoLeffe/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggiana AlbinoLeffe: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario. Segui il risultato live della partita per la 17^ giornata del girone B di Serie C

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Reggiana AlbinoLeffe, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Reggiana AlbinoLeffe sarà diretta dall'arbitro Giampiero Miele della sezione Aia di Nola. Il match si terrà questa sera, sabato 2 dicembre alle ore 18.30 e sarà l’unico incontro in questa fascia oraria per la diciassettesima giornata del girone B di Serie C. A proposito di date ed orari, la prima interessante annotazione è relativa al fatto che da oggi e per i prossimi mesi il girone B si sposta al sabato, secondo l’alternanza dei gironi già sperimentata l’anno scorso. Quanto alla classifica, ricordiamo che la Reggiana si trova a quota 19 punti, mentre l’AlbinoLeffe finora sta facendo meglio ed infatti i bergamaschi hanno già raccolto 24 punti finora.

Per la Reggiana dunque questa è una partita da vincere per consolidare la propria posizione in vista dei playoff, che naturalmente sono un obiettivo imprescindibile per una delle formazioni più blasonate del girone, la quale però ad onor del vero fino ad oggi non ha fatto molto bene e dunque deve migliorare al più presto il proprio rendimento se vorrà davvero disputare la cosiddetta post-season. L’AlbinoLeffe si sta invece confermando una bella realtà: gli anni in Serie B ormai cominciano ad essere lontani, ma i seriani sembrano avere messo il peggio alle spalle (due retrocessioni azzerate da ripescaggi) e puntano ad essere grandi protagonisti di questo girone che vede attualmente al terzo posto la squadra allenata da Massimiliano Alvini.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Reggiana AlbinoLeffe non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA ALBINOLEFFE

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare per Reggiana AlbinoLeffe. Per gli emiliani ci sarà da fare i conti con diverse assenze, in particolare in difesa dove mancheranno sia l’infortunato Rozzio sia Bastrini, che è uno dei ben tre squalificati nella rosa di mister Sergio Eberini; il giudice sportivo ha fermato anche l’ala Carlini e la punta Cianci, dunque la Reggiana oggi dovrà fare di necessità virtù. Vedremo dunque se cambierà qualcosa anche a livello di modulo rispetto al 4-3-3: in attacco comunque il punto di riferimento sarà Altinier, così come Riverola a centrocampo, mentre la coppia centrale davanti al portiere Narduzzo dovrebbe essere formata da capitan Spanò e Crocchianti. Nell’AlbinoLeffe di mister Massimiliano Alvini segnaliamo invece che è squalificato il centrocampista Sbaffo. Il modulo dei lombardi potrebbe essere il 3-5-2 con Colombi e Kouko a formare la coppia d’attacco, Giorgione perno centrale del folto reparto di centrocampo a cinque e capitan Gavazzi punto di riferimento per la difesa davanti al portiere Coser.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di questa sera tra Reggiana e AlbinoLeffe disegnano un pronostico incertissimo, con solo un piccolo vantaggio per gli emiliani padroni di casa: il segno 1 che identifica la loro vittoria è infatti proposto a 2,25. Si sale poi a 3,00 per il pareggio (segno X), la stessa identica quota che è valida anche in caso di una vittoria dell’AlbinoLeffe, identificata naturalmente con il segno 2.

© Riproduzione Riservata.