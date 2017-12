Renate Santarcangelo/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Renate Santarcangelo: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, 17^ giornata del girone B di Serie C

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Renate Santarcangelo - LaPresse, imm. di repertorio

Renate Santarcangelo sarà diretta dall'arbitro Marco Guarnieri della sezione Aia di Empoli. Il match si terrà oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre alle ore 14.30 e aprirà la diciassettesima giornata del girone B di Serie C. La prima interessante annotazione è relativa al fatto che da oggi e per i prossimi mesi il girone B si sposta al sabato, secondo l’alternanza dei gironi già sperimentata l’anno scorso. Sulla carta, dovrebbe trattarsi di una partita con il Renate nettamente favorito: la classifica infatti vede al secondo posto i lombardi a quota 26 punti, mentre i romagnoli sono penultimi con appena 9 punti al proprio attivo.

In settimana per il Santarcangelo è pure arrivata la brutta notizia di un punto di penalizzazione per violazioni Covisoc, una ulteriore difficoltà per una società che ha dunque problemi pure fuori dal campo. Ben altra musica per il Renate, anche se domenica scorsa la squadra lombarda è stata sconfitta per 1-0 a Ravenna: adesso il calendario offre un’occasione favorevole per tornare alla vittoria e consolidare la propria seconda posizione in classifica, chance che naturalmente il Renate non dovrà sprecare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Renate Santarcangelo non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI RENATE SANTARCANGELO

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare. Per quanto riguarda il Renate, va segnalata innanzitutto l’assenza per squalifica dell’attaccante italo-argentino Gomez: dunque nel reparto offensivo della squadra allenata da Roberto Cevoli dovrebbe trovare posto Musto come punta centrale, con Finocchio e Ungaro esterni nel modulo 4-3-3. Il Renate vanta una proficua collaborazione con l’Inter, che ha mandato in Brianza diversi giocatori usciti dalle proprie giovanili: fra questi, citazione d’obbligo per il portiere Di Gregorio, il meno battuto del girone anche grazie a un’ottima difesa, che dovrebbe prevedere una coppia centrale con Di Gennaro e Savi, poi Anghileri a destra e Vannucci a sinistra. Il Santarcangelo di mister Giuseppe Angelini dovrebbe invece presentarsi in Lombardia con il modulo 3-5-2 imperniato sulla coppia centrale formata da Piccioni e Bussaglia; a centrocampo i punti di riferimento sono Moroni (che di solito gioca in posizione centrale) e il capitano Dalla Bona, mentre il perno della retroguardia a tre davanti al portiere Bastianoni è il numero 5 Briganti.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Renate e Santarcangelo disegnano un pronostico a senso unico. I brianzoli sono nettamente favoriti e il segno 1 che identifica la vittoria del Renate è proposto a 1,38. Si sale poi già a 4,00 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio del Santarcangelo, identificato con il segno 2, ripagherebbe i coraggiosi scommettitori 7,75 volte la posta in palio.

© Riproduzione Riservata.