Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (17a giornata)

Risultati Serie B, classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (17a giornata). Si apre oggi il nuovo turno della serie cadetta: andiamo a vedere le gare in programma

Zeman, allenatore del Pescara - LaPresse

Inizia quest’oggi il nuovo turno del campionato di Serie B, precisamente la diciassettesima giornata della stagione 2017-2018. Un weekend che non prevede quindi il classico anticipo del venerdì sera, bensì otto sfide nelle prossime ore, più i due posticipi di domani, e il classico “Monday night”, la gara a chiusura del lunedì. Andiamo quindi a vedere insieme il programma completo delle partite di oggi.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI DI SERIE B

La capolista Bari, prima a quota 29 punti dopo sedici turni, giocherà domani sera, mentre il Palermo, secondo a quota 28, sarà impegnato questa sera dalle ore 18:00, quando si terrà allo stadio Renzo Barbera la partitissima con il Venezia, sesta in classifica con 25 punti, e reduce dalla brutta sconfitta interna contro il Novara dello scorso weekend. Oggi di scena anche il Parma, terzo a quota 26, che ospiterà allo stadio Tardini la Pro Vercelli, che naviga sempre nelle retrovie della graduatoria, a quota 17 punti, che valgono il 18esimo posto assoluto. Sempre a quota 26 lunghezze troviamo il Frosinone, con i ciociari che giocheranno in casa contro il Cesena, alle ore 15:00: romagnoli terz’ultimi a quota 17 punti. Attenzione quindi all’insidiosa trasferta dell’Empoli, che oggi pomeriggio dovrà volare a Novara per sfidare in Piemonte gli omonimi padroni di casa: toscani che sono attualmente quinti a quota 25 punti, mentre i novaresi occupano l’undicesima posizione, grazie ai 21 punti sin qui totalizzati. Sfida non proprio semplice anche per "l'ammazza grandi" Cittadella, ottavo a 23 punti, che sarà costretto ad affrontare l’esame Foggia in Puglia, con i rossoneri che sono attualmente nella zona bassa della graduatoria, precisamente 17esimi a quota 18 punti. La Cremonese, invece, ottava assoluta a quota 23, ospiterà in Lombardia lo Spezia, che di punti ne ha conquistati 20 che valgono la dodicesima posizione in graduatoria: altro match che merita senza dubbio attenzione. Altra squadra che sta disputando un campionato dignitoso è senza dubbio la Salernitana, che si trova a quota 22 punti, decimo posto assoluto in classifica, e che oggi volerà al Rigamonti di Brescia per sfidare le Rondinelle, sedicesime a quota 18. A completamento del programma di oggi, la partita del Pescara di Zeman, che all’Adriatico, fra le mura di casa, affronterà dalle ore 15:00 la Ternana; delfini che veleggiano nella zona medio-bassa della classifica, tredicesimi a quota 20, mentre la compagine di Terni è attualmente al penultimo posto, con 16 punti.

RISULTATI SERIE B E CLASSIFICA

Ore 15:00 Cremonese-Spezia

Ore 15:00 Novara-Empoli

Ore 15:00 Foggia-Cittadella

Ore 15:00 Brescia-Salernitana

Ore 15:00 Frosinone-Cesena

Ore 15:00 Parma-Pro Vercelli

Ore 15:00 Pescara-Ternana

Ore 18:00 Palermo-Venezia

Classifica: Bari 29, Palermo 28, Parma, Frosinone 26, Empoli, Venezia 25, Cittadella 24, Cremonese, Carpi 23, Salernitana 22, Novara 21, Spezia, Pescara 20, Perugia, Avellino 19, Brescia, Foggia 18, Pro Vercelli, Entella, Cesena 17, Ternana 16, Ascoli 14

