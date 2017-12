Risultati Serie C/ Classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (17a giornata)

Risultati Serie C classifica aggiornata, diretta gol, live score: le partite di sabato (17a giornata). Oggi proseguirà il 17esimo turno del terzo campionato di calcio italiano

Proseguirà nella giornata di oggi la diciassettesima giornata del campionato di Serie C 2017-2018, un turno iniziato ieri e che in queste ore vedrà in scena solo ed esclusivamente il Girone B, quello composto dalle squadre che si trovano nel nord-est/centro della nostra penisola. In dettaglio si giocheranno sette partite, con calcio di inizio alle ore 14:30 e chiusura con un posticipo alle 18:30. Il Gruppo si completerà poi con i due posticipi in programma domani e domenica: andiamo a vedere nel dettaglio le sfide che si disputeranno quest’oggi.

IL PROGRAMMA DELLE PARTITE DI OGGI

Come dicevamo sopra, sono sette le gare che si giocheranno quest’oggi, a partire dalle ore 14:30. Si comincia subito in maniera importante visto che scenderà in campo il Renate, con i monzesi che continuano ad essere secondi in classifica, a quota 26 punti, a sei lunghezze di distanza dalla capolista di Padova dei Biancoscudati. Renate che ospiterà fra le mura di casa il Santarcangelo, squadra che invece si trova a quota 10 punti, in penultima posizione. Voliamo quindi alle ore 16:30, quando si giocheranno cinque sfide. Attenzione al big match del turno, la partitissima fra la Sambenedettese e il Pordenone, due squadre che occupano rispettivamente il terzo e il quinto posto assoluto in classifica a quota 24 punti: una gara che probabilmente cambierà il volto della graduatoria del Girone B. Proseguiamo con Gubbio-Bassano, con gli umbri che sono un po’ in difficoltà, quindicesimi con 15 punti sin qui racimolati, mentre gli ospiti di Bassano occupano attualmente l’undicesimo posto in graduatoria, grazie ai 19 punti ottenuti. Sempre alle ore 16:30 si giocherà la sfida fra il Fano e la Triestina, con i padroni di casa che continuano ad essere il fanalino di coda del Gruppo B, con appena sette punti conquistati in queste prime quindici giornate, mentre la compagine di Trieste sta vivendo una buona stagione, settima a 21 lunghezze. Bella anche la gara lombarda fra il Feralpisalò, sesto a 23 punti, e i tirolesi del Sudtirol, che invece di punti ne hanno fin qui ottenuti 20, che valgono il nono posto assoluto in classifica. A chiusura delle sfide in programma alle 16:30, la gara del Romeo Menti fra il Vicenza, tredicesimo con 16 punti, e il Ravenna, che invece è terz’ultimo a quota 13. Completiamo quindi il programma di oggi con il posticipo delle ore 18:30, la gara di Reggio Emilia fra i padroni di casa della Reggiana, decimi a 19 lunghezze, e l’Albinoleffe, terzo a quota 24, altra gara senza dubbio meritevole di attenzione.

I RISULTATI SERIE C E LA CLASSIFICA GGIRONE B

Ore 14:30 Renate-Santarcaneglo

Ore 16:30 Sambenedettese-Pordenone

Ore 16:30 Gubbio-Bassano

Ore 16:30 Fano-Triestina

Ore 16:30 Feralpisalò-Sudtirol

Ore 16:30 Vicenza-Ravenna

Ore 18:30 Reggiana-Albinoleffe

Classifica: Biancoscudati 32, Renate 26, Sambenedettese, Albinoleffe, Pordenone 24, Feralpisalò 23, Triestina, Mestre 21, Sudtirol 20, Reggiana, Bassano 19, Fermana 18, Vicenza 16, Teramo, Gubbio 15, Ravenna 13, Santarcangelo 10, Fano 7

