Roma Milan Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live

Roma Milan Primavera info streaming video e diretta tv: probabili formazioni e risultato live. Alle ore 15:00, la sfida di Trigoria fra i giallorossi di De Rossi e i pari età rossoneri

La Roma Primavera - LaPresse

Sfida decisamente interessante in programma oggi pomeriggio dalle ore 15:00, per l’undicesima giornata del campionato di Primavera 1 2017-2018: in quel di Trigoria, di scena la partita fra i padroni di casa della Roma, e gli ospiti del Milan. Una gara che tra l’altro vedrà all’opera per la prima volta il nuovo tecnico rossonero, Alessandro Lupi, subentrato negli scorsi giorni a Gennaro Gattuso dopo che lo stesso è stato chiamato dalla prima squadra a sostituire l’esonerato Vincenzo Montella. Andiamo a vedere insieme le probabili formazioni del match, e le informazioni sulla diretta tv.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partita fra la Roma Primavera e i pari età del Milan, valida per l’undicesimo turno del campionato di categoria, sarà visibile in diretta tv, in chiaro e in forma totalmente gratuita. Sportitalia ha infatti acquisito i diritti per il match in questione, e di conseguenza lo trasmetterà a partire dalle ore 15:00 di questo pomeriggio. Per seguire la partita non dovrete fare altro che sintonizzarvi sul canale dedicato e godervi lo spettacolo. Vi ricordiamo inoltre la possibilità, per chi volesse guardare la gara attraverso il proprio personal computer, smartphone o tablet, della diretta streaming andando sul sito di Sportitalia. Infine, aggiornamenti sulla partita saranno fruibili anche attraverso i social network delle due società, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA MILAN PRIMAVERA

La Roma di Alberto De Rossi affronterà il Milan con un solo assente, leggasi il lungodegente Geoerge Ganea, attaccante rumeno che ha rotto il crociato del ginocchio. Per il resto, formazione al gran completo, e spazio ad un offensivo 4-3-3 dove il numero 1 Romagnoli stazionerà come al solito fra i pali, dietro ad una linea difensiva a quattro formata da Bouah nel ruolo di terzino destro, con Trusescu (in gol lo scorso turno contro la Samp), sulla fascia mancina; in mezzo, spazio alla coppia di centrali formata da capitan Ciavattini e Ciofi. A centrocampo, cabina di regia affidata ai piedi di Masangu, con Marcucci interno di destra e Riccardi schierato come intermedio di sinistra. Infine il tridente d’attacco, dove l’esterno di sinistra sarà Antenucci (doppietta per lui nell’ultima gara), con Corlu schierato largo a destra e in mezzo la prima punta Besuljen.

Vediamo brevemente anche come si disporrà il Milan, che registra la solita assenza del centrocampista centrale Torrasi, anch’egli fermo ai box per la rottura del legamento. Mister Lupi dovrebbe di fatto portare avanti il progetto iniziato da Gattuso in estate, con un Milan che si disporrà quindi con un 4-3-1-2 con il centrocampo a rombo. Spazio a Forte in attacco, in rete nella vittoria contro il Chievo dello scorso weekend, in coppia con Sinani. Sulla trequarti, nella classica posizione di numero 10, agirà invece Dias, mentre il vertice basso del rombo sarà il capitano El Hilali. Sull’out di destra spazio a Pobega, altro in gol contro i clivensi, mentre a sinistra, a completare il reparto di mezzo, Murati. Infine la retroguardia, che Lupi schiererà a quattro, con Llamas e Bellodi coppia di centrali, mentre Negri a destra e Campeol a sinistra avranno il compito di spingere sulle due fasce. In porta il solito numero 1 Guarnone.

© Riproduzione Riservata.