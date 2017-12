Sambenedettese Pordenone/ Streaming video e diretta Sportube: probabili formazioni, quote, orario, risultato

Diretta Sambenedettese Pordenone: streaming video Sportube, probabili formazioni, quote, orario e risultato live del match (Serie C, 17^ giornata girone B)

02 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Sambenedettese Pordenone - LaPresse, imm. di repertorio

Sambenedettese Pordenone sarà diretta dall'arbitro Matteo Marchetti della sezione Aia di Ostia Lido oggi pomeriggio, sabato 2 dicembre alle ore 16.30; questa partita sarà valida per la diciassettesima giornata del girone B di Serie C. La prima interessante annotazione è relativa al fatto che da oggi e per i prossimi mesi il girone B si sposta al sabato, secondo l’alternanza dei gironi già sperimentata l’anno scorso, dunque ecco che pure il match di San Benedetto del Tronto si giocherà appunto nel pomeriggio di oggi. Si tratta di una partita molto interessante, innanzitutto perché Sambenedettese e Pordenone sono due delle tre squadre (insieme all’AlbinoLeffe) che formano il terzetto attualmente al terzo posto della classifica del girone a quota 24 punti.

Si tratta dunque di un vero e proprio scontro diretto nelle zone più alte della classifica, fra squadre che puntano apertamente ai playoff e forse sperano ancora pure di lottare per il primo posto (che garantirà l’unica promozione diretta), anche se per fare questo sarebbe necessario un rallentamento della capolista Padova. In più, il Pordenone è reduce dall’impresa in Coppa Italia a Cagliari: sardi battuti sul loro campo ed eliminati, per questa clamorosa vittoria i friulani riceveranno un premio prestigioso, giocare a San Siro contro l’Inter negli ottavi di finale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Sambenedettese Pordenone non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale Sportube.tv che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMBENEDETTESE PORDENONE

Andiamo ora ad analizzare le probabili formazioni che i due allenatori dovrebbero schierare nel match odierno. Nella Sambenedettese bisogna segnalare per prima cosa la squalifica del mediano Gelonese, dunque per l’allenatore Ezio Capuano ci sarà un’alternativa in meno a centrocampo e bisognerà cambiare qualcosa in un reparto che ha come punto di riferimento il capitano Bacinovic. Il modulo dei marchigiani dovrebbe essere il 3-5-2, con la coppia d’attacco formata da Miracoli e Di Massimo. In difesa invece dovrebbe esserci il terzetto formato da Patti, Miceli e Conson davanti al portiere Aridità. Per il Pordenone di mister Leonardo Colucci potrebbero esserci tante conferme per chi ha contribuito all’impresa di Cagliari e avrà il morale a mille: modulo 4-3-2-1 ad albero di Natale con Maza e Berrettoni in appoggio a Magnaghi punta centrale, Burrai perno della mediana e difesa a quattro davanti al portiere Perilli.

PRONOSTICO E QUOTE

Le quote Snai del match di oggi pomeriggio fra Sambenedettese e Pordenone ci dicono che i padroni di casa marchigiani devono essere considerati favoriti. Il segno 1 che identifica la vittoria della Sambenedettese infatti è proposto a 2,10. Si sale poi a 3,05 per il pareggio (segno X), mentre un eventuale colpaccio esterno del Pordenone, identificato con il segno 2, ripagherebbe gli scommettitori 3,30 volte la posta in palio.

