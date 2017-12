Strasburgo PSG/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Strasburgo PSG, info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Il Paris Saint Germain di Neymar e Cavani, torna in campo questa sera dalle 17:00

Cavani, attaccante PSG - LaPresse

Torna lo spettacolo della Ligue 1, visto che torna in campo il Paris Saint Germain. La capolista indiscussa del campionato francese, formazione che si sta dimostrando di assoluto livello anche in Europa, volerà a Strasburgo per affrontare gli omonimi padroni di casa a partire dalle ore 17:00, gara rientrante nel programma della 16esima giornata del campionato di calcio transalpino. Andiamo a vedere le probabili formazioni del match, nonché le quote per le scommesse e le informazioni per la diretta tv e streaming.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Come ogni turno di Ligue 1, la partita della compagine parigina sarà visibile in diretta tv, ma solo per gli abbonati a Mediaset Premium. Vi basterà collegarvi su Premium Sport dalle 17:00 e godervi lo spettacolo di Neymar e Cavani. Vi ricordiamo infine l’applicazione dedicata, Premium Play, sempre per i soli clienti della tv meneghina, con la possibilità di seguire il match in diretta streaming via personal computer, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI STRASBURGO PSG

Lo Strasburgo di Laurey affronterà la corazzata Paris Saint Germain con un solo assente, e precisamente il terzino sinistro Ndour, infortunato di vecchia data. Squadra dell’Alsazia che dovrebbe disporsi in campo con un 4-3-1-2 con il centrocampo a rombo, dove in porta agirà Kamara, con Lala schierato nel ruolo di terzino di destra, Seka sul versante mancino, e in mezzo capitan Kone, in coppia con Salmier. Nel reparto di mezzo, il vertice basso del rombo sarà occupato da Grimm, che detterà i ritmi e i tempi di gioco, mentre Lienard e Aholou saranno i due interni, rispettivamente di destra e di sinistra. Infine l’attacco, con Martin (in gol nel recente pareggio per due a due contro il Saint Etienne) schierato nel ruolo di classico trequartista a ridosso delle due punte che saranno Da Costa e Terrier. Nessuno squalificato fra le fila dello Strasburgo.

Andiamo a scoprire anche la formazione che dovrebbe mandare in campo questa sera coach Unai Emery. Ancora out il solito Thiago Motta, unico calciatore assente della rosa parigina. Non dovrebbero vedersi grandi novità in casa PSG, con un 4-3-3 con Cavani punta centrale, e Neymar e Mbappe sui due esterni. A centrocampo, confermata la presenza di Verratti dal primo minuto sull’interno di destra, mentre in regia dovrebbe rivedersi Rabiot, con Draxler interno di sinistra, entrambi a riposo per la recente sfida contro il Troyes. In difesa, infine, Dani Alves sull’out di destra, con il solito Kurzawa a fare su e già sulla fascia mancina, mentre in mezzo, a fianco del capitano Thiago Silva, solito ballottaggio Marquinhos-Kimpembe, con il primo in leggero vantaggio. In porta, spazio a Kevin Trapp, con Areola che si accomoda quindi in panca.

QUOTE E PRONOSTICO

Come al solito le quote sfiorano l’imbarazzo quando gioca il Paris Saint Germain. Secondo i bookmaker dell’agenzia italiana di scommesse Snai, il PSG è la grande favorita nel match, visto che il segno 2 è quotato 1.17, mentre il segno 1, un’eventuale vittoria interna dello Strasburgo, è data addirittura a 14.00. Altissima anche la quota per il segno X, il pari, dato a 7.75.

© Riproduzione Riservata.