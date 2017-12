Torino Atalanta/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Torino Atalanta, Serie A 15^ giornata (Foto LaPresse)

Torino Atalanta, che viene diretta dall’arbitro Paolo Tgaliavento, è il terzo anticipo nella 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: si gioca alle ore 20:45 di sabato 2 dicembre. Al Grande Torino si affrontano due squadre che hanno la stessa situazione di classifica: i punti dei granata e degli orobici sono 19, ed entrambe occupano la decima posizione in classifica alle spalle del terzetto formato da Milan, Bologna e Chievo. La zona Europa League dista 7 punti, che potrebbero essere di più (la Sampdoria deve recuperare una partita): Torino e Atalanta puntano al sesto posto, sapendo però che l’asticella si è alzata rispetto a un anno fa e che non sarà affatto semplice sorpassare le squadre che al momento stanno davanti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A

Torino Atalanta sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva sui canali della televisione satellitare a pagamento (Sky Sport 1, Sky Super Calcio e Sky Calcio 1); tutti gli abbonati potranno avvalersi anche del servizio di diretta streaming video, attivabile con l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Non sono richiesti costi aggiuntivi, semplicemente bisognerà registrarsi inserendo i dati del proprio abbonamento sul portale che deciderete di utilizzare.

IL CONTESTO

Il Torino arriva a questa partita con una sola vittoria nelle ultime nove partite: il 2-1 al Cagliari ha spezzato la striscia negativa ma la squadra di Sinisa Mihajlovic, che pure ha fatto 6 punti nelle ultime quattro, non è ancora guarita dai suoi problemi e sta disputando un campionato a singhiozzo, forse non troppo in linea con il talento del quale dispone dalla cintola in su. L’Atalanta sta invece dimostrando di avere imparato presto a convivere con il doppio impegno: qualificata in Europa League con un turno di anticipo, in linea con quelli che erano gli obiettivi in campionato. Certo negli ultimi tempi c’è stata minore brillantezza come gioco espresso e come risultati (un paio di sanguinosi pareggi) ma lunedì scorso contro il Benevento la Dea è tornata a festeggiare una vittoria che mancava da tre partite nelle quali era arrivato soltanto un punto. Si affrontano anche due allenatori, come Sinisa Mihajlovic e Gian Piero Gasperini, capaci di dare una decisa e riconoscibile impronta tattica alle loro squadre, e dunque anche da questo punto di vista potrebbe venirne fuori una bella partita.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO ATALANTA

Sono tutti a disposizione di Sinisa Mihajlovic: lo schema sarà il 4-3-3 che il tecnico serbo ha ripristinato dopo essere passato al 4-2-3-1, dunque Rincon sarà il perno centrale schierato davanti alla difesa con Joel Obi che rappresenta l’interno di quantità e Baselli che invece è la mezzala di qualità con compiti anche e soprattutto offensivi. In difesa il dubbio è tra l’esperienza di Nicolas Burdisso e le caratteristiche di un Lyanco che sta crescendo; uno dei due sarà al fianco di N’Koulou, punto fermo della nuova retroguardia che protegge il portiere Sirigu. Detto del centrocampo, nel tridente offensivo non si cambia: Iago Falque a destra, Ljajic a sinistra e Belotti, che è bergamasco ma nell’Atalanta non ha mai giocato (è cresciuto nell’AlbinoLeffe), sarà la punta centrale alla ricerca di un gol che manca da quasi due mesi e mezzo.

Il punto di domanda per Gasperini è la posizione di Cristante: ancora trequartista al fianco di Alejandro Gomez o mediano? La sensazione è che si provi a cavalcare l’onda, dunque l’ex del Milan sarà impiegato più vicino a Petagna (che torna titolare) con il centrocampo che sarà invece formato da Freuler e De Roon, come già visto contro il Benevento a meno che Kurtic non riesca a rubare il posto a uno dei due (verosimilmente all’olandese). La buona notizia è che Spinazzola dovrebbe farcela, e dunque sarà titolare a sinistra scalzando il comunque positivo Castagne; a destra giocherà Hateboer. Nella linea difensiva che gioca davanti a Etrit Berisha sono da verificare le condizioni di Toloi, acciaccato nel Monday Night di cinque giorni fa: in caso di forfair spazio a Palomino, con la conferma di Caldara al centro dello schieramento e di Andrea Masiello che può giocare indifferentemente alla sua destra o alla sua sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO

Favorito il Torino per la partita di Serie A, ma è davvero vicina la soglia che differenzia le due squadre: per l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 per la vittoria del Torino è quotato 2,45 contro il 2,90 che accompagna il segno 2 in caso di vittoria dell’Atalanta. Siamo davvero in equilibrio, anche se il valore più alto su 1X2 finale è proprio il pareggio: in caso di segno X infatti il vostro guadagno sarebbe pari a 3,35 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

