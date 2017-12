Vicenza Ravenna/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Vicenza Ravenna: streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita del Menti, che si gioca per la 17^ giornata nel girone C della Serie C

02 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Vicenza Ravenna, Serie C girone B (Foto LaPresse)

Vicenza Ravenna sarà diretta dall’arbitro Giacomo Camplone della sezione di Pescara: alle ore 16:30 di sabato 2 dicembre lo stadio Romeo Menti ospita la partita valida per la 17^ giornata nel girone B della Serie C 2017-2018. Si tratta di due squadre che occupano la parte bassa della classifica: il Ravenna in questo momento sarebbe costretto a giocare il playout per non retrocedere, il Vicenza è salvo ma con una sola lunghezza di margine. Chiaramente gli obiettivi all’inizio della stagione erano ben diversi, ma la crisi biancorossa ha portato anche questa società a dover lottare per salvarsi e a non guardare i playoff per il momento. Per di più a Vicenza è stato già cambiato allenatore, nel tentativo di dare la scossa a un ambiente che sta iniziando a perdere fiducia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

Vicenza Ravenna non sarà trasmessa in diretta tv, ma ormai è noto che il portale elevensports.it - raggiungibile anche digitando il vecchio indirizzo sportube.tv - fornisce la diretta streaming video di tutte le partite della stagione in Serie C, dunque sia quelle di campionato che quelle di Coppa Italia. Per accedere alle immagini, e dunque anche alla sfida del Menti, sarà necessario versare una quota per abbonarsi al sito.

IL CONTESTO

Il Vicenza non vince dal 5 novembre, ma quel 2-1 alla Sambenedettese è stata l’unica affermazione nelle ultime nove partite, nelle quali la squadra ha raccolto la miseria di 5 punti. Dopo lo 0-2 interno incassato dal Mestre, la società ha deciso di cambiare: esonerato Alberto Colombo, dentro Nicola Zanini che in teoria è allenatore ad interim ma potrebbe anche durare. La prima non è andata bene: sconfitta a Pordenone, anche se la squadra ha lottato uscendo a testa alta - e al Bottecchia chiunque può perdere visto il livello dei neroverdi. Il Ravenna di Mauro Antonioli sapeva di dover giocare un campionato di sofferenza; ha già perso nove partite ma qua e là ha piazzato qualche colpo importante. Su tutti quello della scorsa domenica, un 1-0 al Renate secondo in classifica che ha ridato grande fiducia al gruppo che era reduce da due sconfitte consecutive. Il dato interessante, e forse anche importante, è che il Ravenna non ha mezze misure: in 15 partite ha pareggiato soltanto una volta, 0-0 a Mestre. Nell’era dei tre punti è forse meglio provare a vincere e piuttosto perdere che tenere il pareggio, ovviamente sempre a prescindere da casi specifici.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA RAVENNA

Nicola Zanini ha ripristinato la linea difensiva a quattro che Colombo aveva modificato nelle sue ultime uscite; ha rilanciato capitan Giacomelli come titolare, ma per il resto non ha poi cambiato molto rispetto al suo predecessore. Davanti a Valentini, Milesi e Malomo restano favoriti come centrali nel reparto arretrato, mentre sulle corsie spingono Davide Bianchi e Beruatto; a centrocampo si gioca a quattro perchè questo favorisce l’inserimento di Giacomelli che fa male largo a sinistra, ma in realtà lo schieramento del Vicenza potrebbe tramutarsi facilmente in un 4-3-3 arretrando la posizione di Giusti e avanzando invece quella del capitano e di De Giorgio, che di fatto sono degli esterni offensivi. Dunque il 4-4-1-1 è soli di partenza; soprattutto in questo momento, con la squadra che ha bisogno di vincere, è giusto avere maggiore trazione anteriore. Ad ogni modo in mezzo al campo si dovrebbero vedere ancora Romizi e Salifu, con Bangu e Alimi che restano le prime alternative e potrebbero avere spazio.

Il Ravenna dovrebbe presentarsi in campo con formazione confermata rispetto alla vittoria sul Renate: c’è un leggero dubbio in attacco, dove Maistrello reclama una maglia da titolare e potrebbe averla sostituendo uno tra Broso e De Sena, il quale però ha timbrato il cartellino la scorsa domenica e dunque si è quantomeno meritato la conferma dal primo minuto. A centrocampo Selleri gioca come playmaker a protezione della difesa, con Venturini e Magrini che invece sono i due esterni mentre a ricoprire il ruolo di mezzali dovrebbero essere Cenci e Papa, con Gianluca Piccoli primo eventuale sostituto. Nel reparto a tre che giocherà davanti al portiere Venturi avremo il capitano Tommaso Lelj al centro dello schieramento; ai suoi lati Ronchi e Capitanio, qui le alternative nella rosa non sono tantissime e dunque questo assetto dovrebbe essere confermato senza particolari sorprese.

QUOTE E PRONOSTICO

Vicenza Ravenna, partita del girone B di Serie C, è stata quotata tra le altre dall’agenzia di scommesse Snai: interessante notare come i padroni di casa siano favoriti ma non ci sia distacco netto tra il segno 1, che vale 1,80 volte la somma giocata, e il segno 2 per la vittoria del Ravenna che è invece quotato 4,25. Per il pareggio ovviamente è sul segno X che dovrete puntare, e il guadagno sarebbe di 3,20 volte la cifra che avete deciso di mettere sul piatto.

