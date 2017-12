Video/ Roma Spal (3-1): highlights e gol della partita (Serie A 15^ giornata)

Video Roma Spal (3-1): gli highlights e i gol della partita che si è giocata venerdì 1 dicembre per la 15^ giornata del campionato di Serie A all'Olimpico

02 dicembre 2017 Umberto Tessier

Video Roma Spal (LaPresse)

La Roma batte agevolmente la Spal grazie alle reti di Dzeko, Strootman e Pellegrini, per gli ospiti la rete della bandiera viene siglata da Viviani su rigore. Scopriamo le statistiche del match per capire l'andamento della partita. Possesso palla nettamente a favore della Roma, 68% contro il 32% degli ospiti. I giallorossi hanno tirato 30 volte contro i 3 tentativi degli uomini guidati da mister Semplici. I tiri in porta sono stati 18 a 2 con Gomis letteralmente bombardato. Passiamo ora alle statistiche dei singoli. Sei tiri in porta di Dzeko seguito da un ottimo Pellegrini con quattro. El Shaarawy invece ha fornito due assist vincenti seguito da Kolarov con uno. Ben otto le palle recuperate da Manolas che ha sbagliato causando il rigore su Rizzo. Per la Spal brilla Viviani con otto palloni recuperati. I numeri certificano un match senza storia.

LE DICHIARAZIONI

Davide Vagnati, dg della SPAL, ha parlato a Premium Sport al termine della sfida persa contro la Roma, queste le parole riprese da tuttomercatoweb: "Siamo in A e ci vogliamo rimanere giocandoci le nostre carte come tutti gli altri. Vorrei rivedere l'espulsione di Felipe, perché il regolamento parla di chiara ed evidente occasione da gol. Secondo me non lo era. Sul secondo gol El Shaarawy è in fuorigioco di una gamba: perché non dobbiamo fischiarli? I ragazzi hanno giocato una gara eccezionale, tenendo in dieci contro la Roma. Se non siamo in grado di rimanere in A per errori nostri ok, ma non per errori dell'arbitro. Alla quarta volta che si sbaglia la società deve ricordare che le cose vengano fatte in modo giusto, da regolamento. Noi dobbiamo rimboccarci le maniche ma vogliamo più attenzione. I ragazzi hanno capito di aver preso il Cittadella in maniera sbagliata. Siamo professionisti che rappresentano una città e devono farlo al massimo. Oggi no, i ragazzi hanno dato tutto ma sono venuti meno i regolamenti". Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport della vittoria sulla Spal: "Sono soddisfatto perché in questi 4-5 giorni d'allenamento abbiamo lavorato su concetti che poi si sono visti in campo. Spiace per aver preso un gol e per non aver realizzato quanto potevamo visto i 37 tiri in posta. C'è ancora da lavorare e da migliorare. Schick? Non è detto che non possa giocare dall'inizio contro il Qarabag mercoledì in coppa. Ha grandi mezzi, è andato vicino al gol con facilità anche oggi, ma deve ovviamente recuperare un po' di condizione. Mercato? Dobbiamo capire la convivenza con Dzeko e il suo adattamento in un nuovo ruolo, ma ora non possiamo pensare al mercato perché mercoledì c'è una gara importantissima, da vincere assolutamente per continuare il nostro percorso e che spero possa avere una grande cornice di pubblico".

ROMA-SPAL, VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

