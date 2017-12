Video/ Trapani Catania (2-0): highlights e gol della partita (Serie C girone C)

Video Trapani Catania (risultato finale 2-0): highlights e gol della partita valida per il girone C della Serie C. I granata vincono in casa e agganciano gli etnei al secondo posto

Video Trapani Catania 2-0 (Foto LaPresse)

Il Trapani fa festa nel derby siciliano contro il Catania, valido per l'anticipo del girone C di Serie C (17^ giornata). Due a zero per i granata al triplice fischio finale e aggancio in classifica riuscito: adesso Trapani e Catania occupano la seconda posizione con 34 punti, ed è un risultato che piace al Lecce che potrebbe nuovamente allungare sulle avversarie dirette per la promozione in Serie B. Si parte forte, con Mazzarani che al settimo colpisce dai trenta metri e manda fuori di poco. Al quarto d'ora di prova Ciccio Lodi con una punizione insidiosa. Al ventunesimo ancora rossoazzurri in avanti, questa volta con Aya, bravo Furlan ad opporsi. Il Trapani la sblocca alla mezzora, con Silvestri che mette dentro di testa sugli svilupppi di un corner.

IL RADDOPPIO DEL TRAPANI

Il Catania prova a scuotersi, ma i padroni di casa reggono e raddoppiano prima di rientrare negli spogliatoi, con un tiro secco di Reginaldo. La ripresa vede gli ospiti partire forte con una giocata di Semenzato su cui Furlan è attento. Lodi ci prova al sessantesimo, senza trovare la porta. Marchese si rifà vivo sul fronte offensivo e timbra il legno. Il Catania attacca, ma rischia ancora una volta quando Reginaldo impegna Pisseri con un tiro pericoloso. Finale favorevole al Trapani, che si salva con un po' di fortuna all'ottantesimo sul palo timbrato da Murano. Bel test dunque per il Trapani, che conferma la sua competitività in chiave primo posto del girone; entrambe le squadre però dovranno fare i conti con il Lecce, che resta ancora la grande favorita per la promozione diretta in Serie B.

© Riproduzione Riservata.