Atalanta Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Sassuolo info streaming video e tv: in campo a Bergamo per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

20 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta Sassuolo - LaPresse

Atalanta Sassuolo sarà diretta dall’arbitro Davide Ghersini: la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2017-2018 si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 20 dicembre, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Per prima cosa, ricordiamo brevemente che gli ottavi di finale di Coppa Italia si disputano in gara secca, dunque in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari di Atalanta Sassuolo si giocheranno i tempi supplementari e poi eventualmente ci saranno anche i calci di rigore. L’Atalanta vuole certamente fare bella figura anche in Coppa Italia come sta facendo in Europa League, competizione nella quale si è guadagnata meritatissimi complimenti a livello internazionale: la squadra di Gian Piero Gasperini sta vivendo un ottimo periodo di forma e proverà a sfruttarlo anche in Coppa, sia pure con un po’ di inevitabile turnover visto che l’incontro odierno cade fra quelli di campionato contro Lazio e Milan.

Il Sassuolo da qualche settimana affidato a Beppe Iachini sta invece vivendo una stagione più complicata, ma con l’arrivo del nuovo allenatore le cose sembrano essere migliorate per i neroverdi, reduci da due vittorie consecutive in casa contro il Crotone e soprattutto domenica sul difficilissimo campo della Sampdoria. Con questi sei punti naturalmente la posizione in classifica del Sassuolo è migliorata, di conseguenza ecco che gli emiliani potrebbero vedere l’impegno in Coppa Italia sotto una luce diversa rispetto anche solo a due settimane fa, quando il campionato avrebbe avuto la priorità assoluta. Certo, sabato pomeriggio al Mapei Stadium arriverà l’Inter, ma il Sassuolo proverà a confermare anche in Coppa Italia e contro un’avversaria ostica come l’Atalanta i progressi mostrati nelle ultime uscite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Atalanta Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Rai Sport + HD, il canale tematico sportivo della Rai disponibile al canale numero 57 del telecomando. La Rai infatti detiene i diritti per trasmettere le partite di Coppa Italia, naturalmente in chiaro: per chi oggi pomeriggio non potesse mettersi davanti a un televisore, ma volesse comunque seguire la partita di Bergamo, l’appuntamento sarà con la diretta streaming video tramite il sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA SASSUOLO

In sede di probabili formazioni, naturalmente bisogna cercare di capire quali saranno le mosse di Gasperini e Iachini in una settimana che porterà Atalanta e Sassuolo curiosamente ad affrontare in campionato le due squadre milanesi. L’Atalanta quest’anno si è attrezzata con una rosa più ampia per affrontare l’Europa League e questo è un vantaggio che potrebbe far sentire i propri benefici effetti anche in Coppa Italia. Ad esempio in attacco potremmo ipotizzare Kurtic in appoggio a Cornelius e Orsolini, un reparto che sarebbe di buonissimo livello pur senza alcun titolare del match di domenica sera contro la Lazio. In difesa sembrano certo di una maglia il portiere Gollini e Toloi, che era rimasto in panchina inizialmente tre giorni fa. Anche sugli esterni potrebbe esserci ampio ricorso al turnover da parte di Gasperini, ecco dunque che ipotizziamo titolari Gosens a destra e Castagne a sinistra.

Non mancano comunque nemmeno al Sassuolo le possibilità di fare turnover senza abbassare il livello della formazione titolare: ad esempio in attacco con il possibile tridente Berardi-Matri-Ragusa ci sarebbe il solo Berardi in campo dal primo minuto sia a Genova sia a Bergamo. A centrocampo invece l’unica novità potrebbe essere l’innesto di Mazzitelli al posto di Duncan al fianco di Missiroli e Magnanelli. Questo anche a causa di alcune assenze che limiteranno le scelte dell’allenatore Iachini: ciò vale anche in difesa, dove comunque rispetto alla partita contro la Sampdoria potremmo trovare in campo dal primo minuto Gazzola e Cannavaro, oltre che Pegolo fra i pali della porta dei neroverdi.

PRONOSTICO E QUOTE

Per Atalanta Sassuolo l’agenzia di scommesse sportive Snai considera nettamente favoriti i padroni di casa. Infatti il segno 1 per una vittoria dei nerazzurri è quotato a 1,63, mentre poi si sale fino alla quota di 3,85 per il pareggio, identificato ovviamente con il segno X, e in caso di un colpaccio del Sassuolo (segno 2) chi avrà creduto nei neroverdi emiliani riceverà ben 5,25 volte la posta in palio.

