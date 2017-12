Cuneo Siena/ Streaming video e diretta Sportube.tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cuneo Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della gara valida per il recupero della 16^ giornata di Serie C

La sfida Cuneo Siena, diretta dall'arbitro Gianpiero Miele, è in programma oggi mercoledì 20 dicembre 2017, alle ore 14.30; la sfida dello Stadio Fratelli Paschiero sarà valida per il recupero della diciassettesima giornata del gruppo A di Serie C 2017/2018. Il confronto tra le due squadre infatti avrebbe dovuto avere luogo lo scorso 3 dicembre 2017, alle ore 14,30, ma le precipitazioni nevose hanno reso impraticabile il terreno di gioco oltre che lo stesso impianto, costringendo così il fischietto a rinviare la gara a data da destinarsi. Una sorta di testacoda tra Cuneo e Siena: i padroni di casa sono situati al penultimo posto, insieme al Gavorrano, con 13 punti raccolti in diciassette gare (tre vittorie, quattro pareggi e dieci sconfitte); i toscani, invece, sono situati al secondo posto con 33 punti e due gare da recuperare (dieci vittorie, tre pareggi e tre sconfitte). Con una vittoria i biancorossi volerebbero a quota 16 punti, a meno cinque dalla zona salvezza, mentre i bianconeri si porterebbero a -6 dalla vetta, detenuta dai corregionali del Livorno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE CUNEO SIENA

Cuneo Siena non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C, ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

IL CONTESTO

Cuneo e Siena arrivano a questo appuntamento da momenti totalmente opposti. La formazione piemontese lo scorso 27 novembre 2017 ha optato per l’esonero di Massimo Gardano, affidando la panchina all’esperto Salvatore Iacolino. Nonostante l’inversione di rotta tecnica, i risultati non sono migliorati: reduce da un pareggio col Gavoranno e le sconfitte contro Arezzo e Viterbese, la formazione biancorossa è stata sconfitta 1-0 dal Monza lo scorso 10 dicembre 2017 e, nell’ultimo turno, ha perso ‘il derby’ con l’Alessandria 0-2, reti di Nicco e Russini. La formazione allenata da Michele Mignani, invece, ha raccolto nove punti nelle ultime cinque partite: tre vittorie e due sconfitte. Dopo l’alternanza sconfitta-vittoria con Livorno, Pistoiese, Pontedera e Arezzo, la compagine toscana nell’ultimo turno ha sconfitto 1-0 i cugini del Prato: decisiva la rete siglata al 51’ dal centrocampista Vassallo.

PROBABILI FORMAZIONI CUNEO SIENA

Salvatore Iacolino continuerà sulla strada del 3-5-2, cercando continuità sul piano tattico alla sua terza panchina biancorossa. Tra i pali ci sarà Stancampiano. Linea a tre di difesa composta da Conrotto, Boni e Cristini. Sulle corsie laterali spazio a Testoni e Anastasia, con Pellini in cabina di regia; a completare la mediana il numero 25 Provenzano e Rosso. Qualche dubbio in attacco, con Zamparo unico certo della titolarità: al suo fianco è ballottaggio tra Martino e Galuppini. Anche mister Michele Mignani riproporrà lo stesso Siena visto contro il Prato, affidandosi all’ormai consueto 4-3-1-2. Tra i pali Pane, linea a quattro di difesa composta da Rondanini e Iapichino sulle corsie esterne e dal tandem Sbraga-D’Ambrosio centrali. L’ex Virtus Entella Fabio Gerli in cabina di regia, affiancato da Vassallo e Cristiani. L’ex Roma e Sampdoria Stefano Guberti agirà da trequartista, alle spalle del tandem composto da bomber Marotta e Neglia.

LA CHIAVE TATTICA

Il cambio in panchina non ha sorto l’effetto sperato per il Cuneo, con il tecnico Salvatore Iacolino che ha raccolto due sconfitte nelle prime due gare in biancorosso. Il Siena, invece, vuole confermare l’ottimo andamento e trovare la terza vittoria di fila. Molte delle fortune della compagine piemontese passano dai piedi di Zamparo, sostituto di bomber Simone Dell’Agnello (cinque gol in campionato fin qui). Il Siena, invece, può contare su un reparto avanzato tra i migliori del campionato: Marotta è tra i centravanti più affidabili della categoria e la qualità di Neglia ben si sposa con le sue caratteristiche. Ma l’uomo di punta è senza ombra di dubbio Stefano Guberti: ex predestinato del calcio italiano, l’ex Roma e Sampdoria ha raccolto cinque gol fin qui ed è il trascinatore della formazione toscana. Gli ospiti, inoltre, possono contare su una difesa di ottimo livello: solo 14 le reti subite in sedici partite, seconda miglior difesa dopo quella del Pisa. Il Cuneo, invece, vanta il peggior attacco del campionato: solo 10 le reti segnate dai biancorossi, cinque delle quali dall’assente Dell’Agnello.

QUOTE E PRONOSTICO

Bet365 ha quotato la partita dello stadio Fratelli Paschiero: il Cuneo gioca in casa ma la posizione di classifica sorride nettamente al Siena, che dunque è considerato favorito. Il segno 2 per la vittoria della Robur vale infatti 1,85 mentre il segno 1 che identifica l’affermazione del Cuneo arriva a 3,79. Siamo a 3,39 volte la somma che avrete deciso di puntare su questa partita il segno X per il pareggio; questa agenzia è quella con la differenza più ampia tra le due squadre, nessun’altra infatti accorda al Siena un vantaggio così ampio. Addirittura per Unibet la vittoria del Cuneo vale 2,95 contro il 2,25 per l’affermazione degli ospiti.

