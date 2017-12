Fenerbahce Perugia/ Streaming video e diretta tv, orario e risultato live (Champions League volley)

Diretta Fenerbahce Perugia: streaming video e tv, orario e risultato live della partita di volley per il girone A della Champions League. Voglia di rivalsa per la Sir dopo il KO con Modena.

20 dicembre 2017 Michela Colombo

Diretta Fenerbahce Perugia (da facebook ufficiale)

Fenerbahce Perugia, diretta dagli arbitri Mario Bernaola e Ivan Lazarevic, è la partita di volley maschile in programma oggi mercoledì 20 dicembre 2017 alle ore 16.00 (ma saranno le ore 18.00 in Turchia) per la seconda giornata del girone A della Champions League 2017-2018. La compagine di Lorenzo Bernardi torna in campo da protagonista assoluta nella sua prima trasferta per la fase a giorni: i Black Devils volano quindi in Turchia con la voglia e la speranza di cancellare l’ultimo insuccesso occorso in campionato contro Modena con una bella vittoria per la prima competizione europea per club. La sfida in ogni caso si annuncia accesissima: il Fenerbahce infatti è di ritorno dal KO contro il Roeselare e di fronte al proprio pubblico vorrà mettere in campo una grande pallavolo.

INFO DIRETTA TV E STREAMING VIDEO, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita tra Fenerbahce e Perugia, attesa alle ore 16.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv satellitare di sky che detiene i diritti per l’avventura dei club italiani nella Champions League. Appuntamento quindi al canale Fox Sport HD al numero 204 del telecomando con diretta streaming video assicurata per gli abbonati al servizio Sky Go.

QUI FENERBAHCE

Dopo un esordio nel tabellone della Champions League sfortunato contro i belgi del Roeselare (pesante la sconfitta in trasferta per 3-1): il Fenerbahce ha voglia di una vittoria di peso che potrebbe arrivare a spese del Perugia. Ricordiamo che la squadra turca è riuscita ad approdare alla fase a gironi solo passando attraverso il terzo turno preliminare che l’ha vista superare brillantemente il Posojinica Aich Dob, seguendo di fatto il medesimo percorso degli umbri. Se però la Sir colussi rimane tra i top club della Superlega nazionale non così il Fenerbahce che, prima dell’impegno nella Turkish Cup aveva registrato solo la quinta piazza nella campionato nazionale con solo 21 punti ottenuti nei primi 11 turni disputati.

QUI PERUGIA

Migliore a confronto il tabellino osservato fin qui da Perugia, che se non altro vanta comunque una rosa di livello nettamente superiore a quella turca. Ricordiamo infatti che la squadra di Bernardi può già vantare un successo nel girone A della Champions League, avendo battuto i connazionali di Civitanova per 3-2 che gli sono valsi quindi 2 punti in graduatoria. Anche in campionato poi il percorso del club umbro è stato più che interessante: sono infatti ben 30 i punti ottenuti in 11 giornate disputate per la Superlega Perugia occupa il terzo posto della graduatoria (ma a pari punti di Modena, seconda) a una sola distanza dalla capolista.

© Riproduzione Riservata.