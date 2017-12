Inter Atalanta Primavera/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Inter Atalanta Primavera: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che vale per i quarti di finale della Coppa Italia

20 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Diretta Inter Atalanta Primavera, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Inter Atalanta Primavera, che sarà diretta dall’arbitro Cristian Cudini della sezione di Fermo, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 20 dicembre, in contemporanea con le altre tre partite che compongono il programma dei quarti di finale della Coppa Italia Primavera 2017-2018. Una grande sfida, sicuramente la più interessante del turno: si gioca in gara secca, con la possibilità quindi di arrivare ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, e la vincente sfiderà la squadra che tra Chievo e Milan supererà i quarti di finale. Dunque, è possibile arrivare a un derby tra le due milanesi: curiosamente, nella Coppa Italia di Lega A è già così, le due prime squadre si affronteranno nei quarti di finale mentre a livello di Primavera ci sarebbero un’andata e un ritorno, visto che semifinali e finale prevedono finalmente la doppia sfida.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Inter Atalanta Primavera è la partita che è stata scelta per essere trasmessa in diretta tv: l’appuntamento è su Sportitalia, il canale che è accessibile a tutti al numero 60 del televisore (gli abbonati al pacchetto Sky potranno invece raggiungerlo al numero 225). In assenza di un televisore sarà possibile assistere alla sfida anche in diretta streaming video, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone accedendo senza costi aggiuntivi al sito www.sportitalia.com.

IL CONTESTO

Inter e Atalanta sono le due squadre che guidano il girone unico di campionato: grande passo per entrambe, che al momento sarebbero le due qualificate alla fase finale per lo scudetto, accedendovi direttamente e senza passare dai playoff. Sono 30 i punti della Dea, 27 quelli messi insieme dall’Inter; i nerazzurri di Milano hanno quattro lunghezze di vantaggio sul Milan e questo la dice lunga sulla bontà dei due progetti, perchè queste due formazioni stanno provando ad andare in fuga. La sfida diretta di campionato l’ha vinta l’Atalanta (2-0) ma eravamo ad Azzano San Paolo (dunque sul campo dei bergamaschi) e in ogni caso stiamo parlando di una partita che si è giocata il primo ottobre e che dunque può contare il giusto; la Dea segna nettamente di più (36 gol contro i 24 dell’Inter) ma i meneghini hanno una difesa migliore, avendo incassato 10 reti contro le 13 subite dagli orobici. In ogni caso stiamo parlando di numeri ottimi: questa partita a oggi è una sorta di finale anticipata in Coppa Italia, e una sfida nella quale sulla carta possiamo aspettarci di tutto.

PROBABILI FORMAZIONI INTER ATALANTA PRIMAVERA

Stefano Vecchi cambierà qualcosa: Inter con il 4-4-2 nel quale Pinamonti e Odgaard potrebbero essere confermati in attacco, sulle fasce invece ecco la presenza di Rover e Visconti che si gioca il posto con Karamoh dall’altra parte (il franco-ivoriano potrebbe essere prestato dalla prima squadra). In mezzo possibile spazio a Emmers (era assente contro l’Udinese) con uno tra Brignoli e Rada; Zappa e Marco Sala agiranno sulle corsie esterne con Nolan e Bettella centrali, in porta il serbo (di origine croata) Vladan Dekic. Anche l’Atalanta potrebbe fare un po’ di turnover, anche se la partita è di quelle da onorare fino in fondo. Mancherà sicuramente lo squalificato Peli, espulso contro l’Udinese; in porta Vidovsek che aveva già giocato in campionato per la squalifica di Carnesecchi, in difesa potremmo vedere Guth e Del Prato nel pacchetto centrale con Zortea e Carminati sugli esterni. A centrocampo Melegoni ci sarà: troppo importanti le sue qualità, insieme a lui giocheranno due interni che usciranno dai ballottaggi che coinvolgono Bolis, Rizzo Pinna, Chiossi e Rinaldi. Davanti ci aspettiamo Musa Barrow dal primo minuto; a destra Elia, dall’atra parte spazio invece a Kulusevski.

QUOTE E PRONOSTICO

Per le scommesse su Inter Atalanta Primavera abbiamo le quote fornite dall’agenzia Bet365: anche da qui si può vedere l’equilibrio tra le due squadre che si affrontano nei quarti di finale della Coppa Italia. Favoriti i padroni di casa: il segno 1 vale infatti 2,37 ma il valore sul segno 2 per la vittoria dell’Atalanta arriva a 2,50 e, dunque, siamo davvero ad un’incollatura come differenza. Dovrete giocare il segno X se credete nel pareggio entro i 90 minuti: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,39 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

