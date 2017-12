Juventus Genoa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Genoa info streaming video e tv: all’Olimpico si gioca per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita.

20 dicembre 2017 Mauro Mantegazza

Diretta Juventus Genoa - LaPresse

Juventus Genoa sarà diretta dall’arbitro Fabio Maresca: si gioca alle ore 20.45 di questa sera, mercoledì 20 dicembre, la partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2017-2018 presso l’Allianz Stadium di Torino. Ricordiamo innanzitutto che gli ottavi di finale di Coppa Italia si disputano in gara secca, dunque in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari di Juventus Genoa si giocheranno i tempi supplementari e poi eventualmente ci saranno anche i calci di rigore. Favorita d’obbligo è la Juventus di Massimiliano Allegri, che nelle ultime partite ha ritrovato la solidità, sta tornando dunque ad essere la “solita” squadra che tutti ben conosciamo e di certo punterà anche alla Coppa Italia come ha dimostrato nelle ultime stagioni, quando per tre anni consecutivi ha fatto la doppietta scudetto-Coppa Italia.

Per il Genoa un avversario decisamente impegnativo, anche se il Grifone ha fatto registrare importanti progressi da quando in panchina è arrivato Davide Ballerini al posto di Ivan Juric. Questo fa ben sperare i tifosi del Genoa in ottica salvezza, che naturalmente è l’obiettivo fondamentale della stagione rossoblù: questo però vuol dire che la priorità va al campionato, dove sabato pomeriggio per il Genoa ci sarà una partita da vincere a tutti i costi, in casa contro il Benevento fanalino di coda (il Genoa non ha ancora vinto a Marassi in questo campionato). Contro la Juventus è comunque un match di prestigio da onorare nel miglior modo possibile, di certo il Grifone non ha intenzione di fare brutte figure.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI COPPA ITALIA

Juventus Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Rai Uno, il canale che ovviamente è disponibile al canale numero 1 del telecomando. La Rai infatti detiene i diritti per trasmettere le partite di Coppa Italia, naturalmente in chiaro: per chi oggi pomeriggio non potesse mettersi davanti a un televisore, ma volesse comunque seguire la partita dell’Allianz Stadium, l’appuntamento sarà con la diretta streaming video tramite il sito www.raiplay.it.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

Tenuto conto del turnover che certamente ci sarà da entrambe le parti, proviamo adesso a tratteggiare le probabili formazioni di Juventus e Genoa. Per i bianconeri disegniamo un 4-3-3 con Szczesny, protetto da una retroguardia a quattro che dovrebbe vedere in campo De Sciglio, Barzagli, Rugani ed Asamoah; a centrocampo un cambio drastico rispetto a Bologna dato che i titolari probabili sono Sturaro, Betancur e Marchisio; infine in attacco pensiamo a Bernardeschi, Dybala e Douglas Costa, con il numero 10 che a questo punto deve sfruttare anche la Coppa Italia per riguadagnare la considerazione di Allegri. Il Genoa dovrebbe replicare con un 3-5-2 e naturalmente tante novità rispetto ai titolari visti domenica a Firenze: Lamanna in porta; difesa a tre con Biraschi, Rossettini e Zukanovic; Lazovic esterno destro, poi ecco in mediana Omeonga, Cofie e Bertolacci, mentre la corsia mancina sarà presidiata da Laxalt; infine il tandem l’attacco, che dovrebbe essere composto da Lapadula e Galabinov. Sarebbero solo due titolari identici rispetto al match con la Fiorentina.

PRONOSTICO E QUOTE

Per Juventus Genoa l’agenzia di scommesse sportive Snai considera nettamente favoriti i padroni di casa e di certo non è un dato sorprendente. Infatti il segno 1 per una vittoria dei bianconeri è quotato a 1,25, mentre poi si sale fino alla quota di 5,75 per il pareggio, identificato ovviamente con il segno X, e in caso di un colpaccio del Genoa (segno 2) chi avrà creduto nei rossoblù riceverà ben 11,00 volte la posta in palio.

