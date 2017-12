PAGELLE/ Juventus-Genoa: i voti della partita (Coppa Italia ottavi - primo tempo)

Le pagelle di Juventus Genoa: i voti a tutti i protagonisti scesi in campo nella partita dell'Allianz Stadium, che si è giocata per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2017-2018

20 dicembre 2017 Stefano Belli

Pagelle Juventus Genoa, ottavi Coppa Italia (Foto LaPresse)

All'Allianz Stadium di Torino è in corso la partita valida per gli ottavi di Tim Cup 2017-18 tra Juventus e Genoa, al riposo il punteggio vede la formazione di Max Allegri avanti per 1 a 0: ecco i voti del primo tempo. Sicuramente merita un voto alto Paulo Dybala (7+) che è riuscito a tornare al gol con un sinistro a giro chirurgico che non ha lasciato scampo all'estremo difensore avversario Lamanna (7). Il portiere ospite merita comunque un giudizio più che positivo per via delle parate su Douglas Costa (6,5), Bernardeschi (6,5) e Sturaro (6). Gli uomini di Ballardini hanno cercato di limitare i danni e arginare le avanzate della Vecchia Signora, anche se Gentiletti (5) sta facendo molta fatica a contenere Dybala e il tridente d'attacco della Juventus, il difensore argentino si è già fatto ammonire e ha anche rischiato il secondo giallo, venendo graziato dall'arbitro Maresca.

VOTO JUVENTUS 6,5 - I bianconeri vanno vicini al gol in più frangenti trovando il modo di sbloccare la contesa a tre minuti dall'intervallo grazie a Dybala.

MIGLIORE JUVENTUS: DYBALA 7+ - La Joya torna a ruggire: sinistro a giro imprendibile per Lamanna e bianconeri che allontanano per il momento lo spettro dei supplementari.

PEGGIORE JUVENTUS: LICHTSTEINER 5,5 - Anche stasera lo svizzero sembra l'anello debole di questa squadra.

VOTO GENOA 5,5 - Gli uomini di Ballardini hanno impostato la gara sulla difensiva, senza creare pericoli dalle parti di Szczesny. Lo 0-1 li costringerà a scoprirsi nella difesa.

MIGLIORE GENOA: LAMANNA 7 - Tre interventi decisivi su Douglas Costa, Bernardeschi e Sturaro che tengono ancora a galla i grifoni.

PEGGIORE GENOA: GENTILETTI 5 - Serata di passione per il difensore argentino che rischia anche il rosso nel tentativo di contrastare un indemoniato Dybala. (Stefano Belli)

