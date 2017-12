PSG Caen/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

PSG Caen info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Torna in campo il Paris Saint Germain, pronto al nuovo show contro il Caen

Unai Emery, allenatore PSG - LaPresse

Quando si parla di Ligue 1 il primo club che viene in mente è senza dubbio il Paris Saint Germain. La squadra di Neymar e Cavani sta dando spettacolo in questa stagione e probabilmente continuerà a farlo anche questa sera, quando se la vedrà contro il Caen per il nuovo turno della Ligue 1. La sfida sembra ovviamente impari, con il colosso PSG da una parte, e i rossoblu dall’altra, ma nel calcio tutto può succedere, anche perché i parigini hanno mostrato qualche piccolo segnale di crisi nelle ultime uscite.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

C’è sempre un solo modo per vedere la partita del Paris Saint Germain del weekend, ed è Mediaset Premium. La tv meneghina ha infatti acquistato i diritti in esclusiva della Ligue 1 per questa stagione, trasmettendo quindi tutti i match della capolista, e non solo. Per farlo, vi basterà quindi selezionare il canale Premium Sport dal vostro televisore, ovviamente, se siete abbonati, e godervi lo spettacolo. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire PSG-Caen anche in diretta streaming con l’app dedicata, Premium Play, da utilizzare sul vostro personal computer, tablet o smartphone. Infine, aggiornamenti sul match saranno seguibili anche sui social network delle due società, in particolare Facebook e Twitter.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PSG-CAEN

Eccoci quindi alle probabili formazioni della gara odierna, e partiamo dall’undici titolare del Paris Saint Germain. Come al solito il coach Unai Emery si affiderà ai suoi beniamini, anche se potrebbero non mancare delle novità. Davanti il trio di intoccabili Neymar, Cavani e Mbappé dovrebbe essere confermato, con Pastore e Di Maria che scalpitano in panchina (Mbappé a riposo?). A centrocampo, invece, Rabiot sarà il vertice basso del triangolo, con Verratti intermedio di destra in posizione avanzata, e a sinistra il solito Draxler. Si è rivisto lo scorso turno Thiago Motta, che partirà comunque dalla panchina, così come l’interessante talento Lo Celso. Infine, andiamo a scoprire la difesa parigina, con capitan Thiago Silva che dovrebbe rivedersi dal primo minuto dopo aver saltato la gara col Rennes, affiancato da Marquinhos. Sulla corsia destra, solito ballottaggio Dani Alves, Meunier, con il secondo leggermente in vantaggio, mentre a sinistra dovrebbe stazione Kurzawa.

Analizziamo anche la formazione del Caen, che si presenterà a Parigi con un solo assente, l’esterno di destra Louis. Il Caen dovrebbe sfidare il PSG con un 4-4-2 dove il bomber Santini farà coppia davanti con Rodellin. A centrocampo, fascia destra occupata da N’Kololo, con Repas sull’out mancino, mentre in mezzo ci saranno capitan Feret, con Ait Bennasser. Infine la difesa a quattro, con Da Silva e Djiku in mezzo, e Guilbert e Mbengue sulle due fasce. In porta andrà come sempre Vercoutre.

PRONOSTICI E QUOTE

E’ quasi sempre imbarazzante andare ad individuare le quote per le sfide del Paris Saint Germain, visto l’enorme divario tecnico fra i parigini e le avversarie. Anche oggi la storia non cambia, con la Snai che indica il PSG come la grande favorita per l’incontro odierno, con la quota per l’1 pari a 1.07, mentre il segno 2, il successo del Caen, è dato addirittura a 28.00. Altissima anche la quota per il segno X, il pareggio, dato a 12.00. Infine, per quanto riguarda l’under e l’over 2.5, la Snai paga rispettivamente 4.00 e 1.20 la vostra puntata.

© Riproduzione Riservata.