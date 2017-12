Pagelle/ Atalanta Sassuolo (2-1): i voti della partita (Coppa Italia, ottavi)

Pagelle Atalanta Sassuolo (2-1): i voti della partita valida per gli ottavi di finale della Coppa italia. La Dea si qualifica per i quarti di finale grazie ai gol di Cornelius e Toloi

20 dicembre 2017 Fabio Belli

Pagelle Atalanta Sassuolo (LaPresse)

Domina per tre quarti di match l'Atalanta, ma la squadra di Gasperini è costretta a soffrire nel finale contro un Sassuolo che forse ha pagato un turn over eccessivo. Ottima risposta da parte delle seconde linee bergamasche, ma come contro la Lazio in campionato gli orobici hanno sprecato molto e rischiato di farsi rimontare di nuovo. VOTO ATALANTA 7.5: Primo tempo da tramandare ai posteri, in cui le seconde linee nerazzurre regalano sprazzi di calcio quasi superiori a quelli dei titolari. Nella ripresa c'è un calo fisico ma anche di mentalità, un episodio riapre il match e la sofferenza finale è indice di un pizzico di immaturità. La prova resta comunque notevole. VOTO SASSUOLO 5: Bastano 3 titolari in campo per cambiare volto alla partita, un mea culpa per Iachini che si aspettava però di più dai suoi rincalzi, che si fanno asfaltare nei primi 45'. La reazione finale è tangibile ma arriva troppo tardi in una partita in cui per oltre un'ora l'Atalanta non ha subito neanche un tiro in porta. VOTO GHERSINI DI GENOVA (ARBITRO) 7: Arbitra con buon piglio un match corretto ma agonisticamente acceso. Nel finale si accende un po' di tensione ma la governa bene, giusta l'espulsione di Kurtic.

I VOTI DELL'ATALANTA

GOLLINI 6 Trascorre sostanzialmente una giornata di vacanza, senza essere impegnato praticamente mai dagli attaccanti avversari.

TOLOI 7 Una sicurezza difensiva e un gran gol realizzato, quello del raddoppio. Il brasiliano è sempre una garanzia quando viene chiamato in causa. Sfortunato in occasione dell'autogol che ha permesso al Sassuolo di accorciare le distanze.

MANCINI 6.5 Buona prova del difensore classe '96, attento in tutte le chiusure anche se gli attaccanti del Sassuolo non sono in questa occasione gli ossi più duri della storia.

BASTONI 7 Un altro enfant prodige nerazzurro, classe '99 gioca una partita quasi perfetta, facendosi vedere anche spesso in proiezione offensiva.

CASTAGNE 6.5 Nel primo tempo qualche suo errore di misura fa arrabbiare Gasperini, migliora sensibilmente nella ripresa contribuendo nel finale quando la squadra si trova inaspettatamente a soffrire un po'.

DE ROON 6.5 Riesce sempre a mettere grande sostanza in campo, sbaglia qualche passaggio di troppo ma cresce quando il resto della squadra cala.

HAAS 7 Primo tempo da ricordare, con un grande assist e geometrie perfette. Nella ripresa incide meno e appare un po' stanco.

SCHMIDT (DAL 21' ST) 6 Buon impatto sulla partita del brasiliano, che non è riuscito però a lasciare il segno che avrebbe voluto.

GOSENS 7.5 Straripante nel primo tempo, i suoi break e il suo stazionare tra le linee fanno impazzire i difensori del Sassuolo. Si attenua la sua spinta nella ripresa.

KURTIC 5.5 Coglie una traversa che grida vendetta nel primo tempo, ma commette anche tanti errori e nel finale si fa espellere in maniera ingenua, scalciando Magnanelli.

ORSOLINI 7 Il suo talento è innegabile, gli manca solamente il gol, negato da un palo nel primo tempo e da un grande intervento di Pegolo nella ripresa.

ILICIC (DAL 39'ST) Senza voto.

CORNELIUS 7.5 Incontenibile nei primi 45', realizza un gran gol e scappa via sistematicamente nella sinistra, facendo impazzire Gazzola nell'uno contro uno. Meno incisivo nel primo tempo, complice anche un po' di stanchezza.

A. GOMEZ (DAL 43'ST) Senza voto.

ALL. GASPERINI 7.5 Non era facile motivare di nuovo i suoi dopo la bufera di Lazio-Torino. La squadra scende in campo concentrata e vogliosa contro un Cittadella comunque frizzante, preso subito con le molle. Ottimo viatico in vista della delicata trasferta di Bergamo.

I VOTI DEL SASSUOLO

PEGOLO 5.5 Probabilmente colpevole sul primo gol subito dai suoi, riesce comunque a compiere due ottimi interventi, su Haas nel primo tempo e su Orsolini a inizio ripresa.

GAZZOLA 5 Un disastro nella prima frazione di gioco, col Sassuolo che soffre terribilmente sul lato destro. Nella ripresa sale un po' di tono e mette nel mezzo il cross che procura l'autorete di Toloi.

CANNAVARO 5 L'Atalanta nel primo tempo maramaldeggia in attacco e il suo contributo non c'è neanche a livello di esperienza.

ACERBI 5 Vedi Cannavaro, prestazione opaca anche dal punto di vista della concentrazione, anche se nel finale si getta con generosità anche in avanti.

ROGERIO 5.5 Anche nel primo tempo si era battuto, pur soffrendo qualche fiammata di Orsolini. Va decisamente meglio nel secondo tempo, al netto dei tanti errori compiuti.

FRATTESI 5 Gioca una partita costantemente sotto ritmo, sembra spaesato e fatica a trovare la posizione contro avversari molto bravi a muoversi tra le linee.

POLITANO (DAL 29'ST) 6 Entra e il Sassuolo segna. Coincidenze? Noi non crediamo.

MAZZITELLI 5.5 Ha più precisione rispetto a molti suoi compagni nella formazioni di oggi, ma qualitativamente non porta nulla di memorabile.

CASSATA 5.5 Si fa ammonire, non disdegna più di qualche intervento duro, ma ha una voglia di combattere difficile da individuare negli altri compagni di squadra.

MAGNANELLI (DAL 9'ST) 6 La pasta del Capitano: il Sassuolo con lui in campo guadagna concretezza con il passare dei minuti.

PIERINI 5 Nel primo tempo ci mette un pizzico di generosità e movimento in più in avanti, ma i difensori dell'Atalanta hanno buon gioco nel controllarlo.

FALCINELLI (DAL 9'ST) 6 Porta peso e qualità in attacco, un buon segnale in vista del campionato ma per incidere avrebbe dovuto giocare dall'inizio.

MATRI 4.5 Nel finale si butta nella mischia senza paura, ma la sua prestazione nel complesso è davvero impalpabile.

RAGUSA 5 Si riprende nell'intenso quarto d'ora finale, con un paio di belle giocate, ma delude e si accende davvero a intermittenza. Sporadica, per giunta.

ALL. IACHINI 5 La rimonta in campionato è fondamentale e lui sicuramente dà la priorità a questo aspetto. Non si attendeva probabilmente una partita così fiacca dalle sue seconde linee, l'inserimento tardivo dei titolari non regala la qualificazione ma la consapevolezza che la partita andava affrontata con un'altra formazione.

IL PRIMO TEMPO

Le pagelle della prima frazione di gioco di Atalanta-Sassuolo: Gollini (voto 6) spettatore non pagante tra i pali degli orobici, è sempre una sicurezza Toloi (7) autore di un gol di testa in bello stile, una delle sue specialità. Bene anche il giovane Bastoni (7) che conferma il suo grande talento, incastonato con sicurezza in questa difesa a tre Mancini (6.5). Castagne (6) è generoso ma tatticamente un po' indisciplinato e si prende qualche rimbrotto da Gasperini. A centrocampo giganteggiano i bergamaschi con le ampie aperture di Haas (7.5) autore dell'assist dell'1-0, la concretezza di De Roon (7) e l'incontenibile Gosens (8) che con i suoi break ha letteralmente spaccato in due la retroguardia emiliana. Bene anche Kurtic (6.5) sfortunato nella traversa colpita all'ultimo secondo. Orsolini (7) fa vedere tutto il suo talento e coglie a sua volta un legno, Cornelius (8) sblocca il risultato e travolge tutto e tutti sulla sinistra. Nel Sassuolo Pegolo (voto 5) sbaglia sul primo gol e non è impeccabile, ma si tiene a galla con un grande intervento su Haas appena prima del raddoppio atalantino. In difesa sulle fasce Gazzola (4.5) vede letteralmente i sorci verdi sulla destra e Rogerio (5) soffre appena un po' meno pur senza proporsi in avanti. Cannavaro (5) e Acerbi (5) non riescono a far valere la loro esperienza e vanno in apnea insieme agli altri. A centrocampo la generosità di Cassata (5.5) non basta e anzi gli costa un ammonizione. Cerca di restare nel vivo dell'azione ma è approssimativo Mazzitelli (5.5) mentre Frattesi (5) viene continuamente preso in controtempo dagli avversari. Impalpabile anche l'attacco, Pierini (5) ci mette almeno l'entusiasmo della gioventù, mentre Matri (4.5) e Ragusa (4.5) sono praticamente due fantasmi. PAGELLE ATALANTA-SASSUOLO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO. VOTO ATALANTA 8 Squadra praticamente composta per intero da seconde linee, ma capace di dare a tratti spettacolo: Cornelius, Orsolini, Gosens, Haas e Bastoni confermano perché l'Atalanta sta riuscendo a competere su tre fronti in questa stagione. MIGLIORE ATALANTA GOSENS VOTO 8 Si gioca la palma del migliore con Cornelius, ma la qualità della sua prestazione è sotto gli occhi di tutti, il suo incedere è martellante e i suoi break a centrocampo incontenibili per un Sassuolo in affanno. PEGGIORE ATALANTA CASTAGNE VOTO 6 Qualche errore di misura di troppo che non piace neanche a Gasperini, abituato a chiedere sempre il massimo anche alle sue seconde linee. Non gli manca comunque la generosità. VOTO SASSUOLO 4.5 Entra in campo imbottito di seconde linee da Iachini, ma il club emiliano sembra poco interessato alla Coppa Italia. La superiorità dell'Atalanta, che pure non ha lesinato in turn over, a tratti è schiacciante. MIGLIORE SASSUOLO CASSATA VOTO 5.5 Tanti errori di misura anche per lui, ma di fatto sembra l'unico tra i neroverdi ad aver voglia di giocarla, questa partita. Deve fare attenzione all'irruenza negli interventi, essendo già ammonito. PEGGIORE CITTADELLA GAZZOLA VOTO 4.5 La supremazia dell'Atalanta sul suo lato del campo è frutto di errori collettivi, ma lui ne esce penalizzato oltremodo, letteralmente stritolato dalle incursioni di Gosens e Cornelius.

