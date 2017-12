Pagelle/ Roma Torino: i voti della partita (Coppa Italia ottavi - primo tempo)

Pagelle Roma Torino: i voti della partita di Coppa Italia valida per gli ottavi. Tutti i giudizi, i migliori e i peggiori all'Olimpico (20 dicembre 2017)

20 dicembre 2017 Alessandro Rinoldi

Pagelle Roma Torino (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo di Roma Torino con i voti delle due squadre ed i protagonisti distintisi in positivo o in negativo fino a questo momento. Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Roma e Torino sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sullo 0 a 1. Nei primissimi minuti entrambe le compagini si rispondono colpo su colpo con i granata a contenere l'avanzata giallorossa e questi ultimi bravi ad evitare il peggio, sul colpo di testa di Belotti al 2, grazie al portiere Skorupski, grande protagonista al 23' su un'altra deviazione area questa volta di De Silvestri. La Roma si aggiudica il posesso palla senza concretizzarlo, stampandosi anzi contro la traversa centrata da El Shaarawy al 31'. Il Torino ne approfitta in contropiede ed al 39', su un calcio d'angolo a favore, De Silvestri insacca la respinta di Skorupski sulla girata di Belotti.

PAGELLE ROMA TORINO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO ROMA (PRIMO TEMPO): 5 Tanto palleggio sfortunatamente fine a sè stesso sino a questo momento. MIGLIORE ROMA (PRIMO TEMPO): EMERSON 6 Nonostante il nervosisimo che lo porta a commettere un paio di interventi irregolari, si dimostra risorsa importante lungo la corsia sinistra sia in avvio di manovra che al cross per i compagni. PEGGIORE ROMA (PRIMO TEMPO): SCHICK 5 La sua difesa ha il demerito di aver lasciato libero Belotti sull'azione del vantaggio ma lui, là davanti, appare ancora ben lontano dall'essere il centravanti visto con la maglia della Sampdoria. VOTO TORINO (PRIMO TEMPO): 6,5 Si rende pericoloso non appena ne ha la possibilità e riesce pure a capitalizzare in modo vincente, dovendo inoltre resistere agli attacchi giallorossi. MIGLIORE TORINO (PRIMO TEMPO): DE SILVESTRI 6,5 Beccato dal pubblico di casa, sente particolarmente la sfida a causa del passato laziale e riesce a portare in vantaggio i suoi trovandosi sempre al centro dell'azione. PEGGIORE TORINO (PRIMO TEMPO): VALDIFIORI 5 Un po' in confusione sin dall'inizio, da uno come lui ci si aspetta maggior precisione.

