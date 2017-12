Probabili formazioni/ Atalanta Sassuolo: quote, le ultime novità live (Coppa Italia)

Probabili Formazioni Atalanta Sassuolo: quote, le ultime novità live (Coppa Italia). I nerazzurri di Gasperini contro gli emiliani di Iachini dalle ore 15:00 di oggi pomeriggio

Gasperini, allenatore Atalanta - LaPresse

C’è la Coppa Italia in programma all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo. Il fischio di inizio è previsto alle ore 15:00 di oggi pomeriggio, con i nerazzurri allenati da Gasperini che ospiteranno il Sassuolo per il secondo degli ottavi di finale in programma. Le due squadre vogliono proseguire il proprio cammino in questo torneo, con i nerazzurri che ovviamente cercheranno di fare bella figura di fronte al pubblico di casa, mentre gli emiliani proveranno ad espugnare la casa dei bergamaschi per provare a dare la svolta ad una stagione sin qui tutt’altro che idilliaca.

QUOTE E PRONOSTICO

Non ci sono dubbi circa la favorita della partita fra Atalanta e Sassuolo, che sarà ovviamente la squadra padrone di casa. Lo si evince dalle quote che fornisce l’agenzia di scommesse Snai, che quota il segno 1, il successo bergamasco, con l’1.57, mentre la vittoria degli emiliani all’Atleti Azzurri d’Italia è considerata poco probabile, ed è pari a 5.75. Situazione simile per il segno X, il pareggio, che la Snai paga 3.90 volte la nostra puntata. Per quanto riguarda l’under e l’over 2.5, invece, le quote sono rispettivamente di 2.05 e di 1.70, mentre per il gol e il nogol, i bookmaker italiani pagano 1.70 e 2.00.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SASSUOLO

IL TURNOVER DI GASPERINI

Eccoci nel vivo delle probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo, scoprendo quindi quali saranno i ventidue calciatori che calcheranno il rettangolo di gioco nelle prossime ore. Si comincia dai padroni di casa nerazzurri, con Gian Piero Gasperini che cercherà di attuare un po’ di turnover, come è giusto che sia. Rispetto al solito undici si dovrebbero quindi vedere volti nuovi, come ad esempio il secondo portiere Gollini, che per una volta prenderà il posto del titolare fisso, il nazionale albanese Berisha. In difesa, invece, potrebbe vedersi dall’inizio Masiello, con Palomino che si accomoderà di conseguenza in panchina, mentre Caldara e Toloi sembrano intoccabili anche in Coppa Italia. Qualche novità prevista anche a centrocampo, dove sulla fascia sinistra dovrebbe riposare Spinazzola, per lasciare spazio al 23enne franco-tedesco Gosens. A destra, invece, ci sarà Castagne, mentre in mezzo non si rinuncia alle qualità di Cristante, imprescindibile per Gasperini, che sarà fiancheggiato da De Roon. Infine l’attacco, dove Kurtic è in vantaggio su Ilicic per la maglia del trequartista, mentre in posizione più avanzata dovrebbero vedersi Gomez e Cornelius, con Petagna che parte quindi dalla panca.

LE SCELTE DI IACHINI

Scopriamo quindi quali sono anche le scelte di Beppe Iachini, allenatore del Sassuolo. Turnover meno massiccio fra le fila neroverdi, anche perché nell’elenco dei convocati non risultano gli infortunati Adjapong, Sensi, Biondi, Letschert e Dell’Orco. Anche in casa emiliana, così come per l’Atalanta, riposerà il portiere titolare, leggasi Consigli, lasciando spazio al secondo Pegolo. In difesa scelte pressoché obbligate, con il solito Acerbi in mezzo, spalleggiato da Goldaniga (Cannavaro in panchina), e sulle due corsie avremo Gazzola e Peluso. A centrocampo ci sarà capitan Magnanelli in mezzo, in vantaggio sul giovane Duncan (non al 100%), mentre nei ruoli di intermedi avremo il solito Missirolli, e Mazzitelli. A completamento di questo undici, il tridente d’attacco, con Matri in vantaggio su Falcinelli, Berardi in panca per lasciare spazio a Politano, e sulla sinistra Ragusa in vantaggio su Pierini.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-SASSUOLO: IL TABELLINO

Atalanta (3-4-1-2): 91 Gollini; 3 Toloi, 13 Caldara, 5 Masiello; 21 Castagne, 15 de Roon, 4 Cristante, 8 Gosens; 27 Kurtic; 10 Gomez, 9 Cornelius. All: Gasperini

A disp: Berisha, Rossi, Palomino, Hateboer, Freuler, Spinazzola, Mancini, Haas, Ilicic, Petagna, Schmidt, Orsolini, Vido

Indisponibili:

Squalificati: -

Sassuolo (4-3-3): 77 Pegolo; 23 Gazzola, 24 Goldaniga, 15 Acerbi, 13 Peluso; 6 Mazzitelli, 4 Magnanelli, 7 Missiroli; 16 Politano, 10 Matri, 90 Ragusa. All: Iachini

A disp: Consigli, Marson, Lirola, Goldaniga, Cannavaro, Rogerio, Duncan, Frattesi, Pierini, Berardi, Falcinelli, Scamacca

Indisponibili: Adjapong, Dell’Orco, Biondini, Letschert, Sensi

Squalificati: -

© Riproduzione Riservata.