Probabili formazioni/ Juventus Genoa: quote, le ultime novità live (Coppa Italia ottavi)

20 dicembre 2017 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Genoa, Coppa Italia (Foto LaPresse)

Juventus Genoa si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 20 dicembre: anche per i bianconeri è arrivato il momento di fare l’esordio nella Coppa Italia 2017-2018. Siamo agli ottavi di finale: la Juventus punta al poker mai riuscito a nessuno, e per i campioni d’Italia il tris ottenuto tra il 2015 e il 2017 rappresenta già un record assoluto in patria. Questa partita però non sarà semplice: il Genoa, che si è qualificato battendo di misura il Crotone, arriva all’appuntamento in buona forma come dimostrato anche dal pareggio di campionato sul campo della Fiorentina. Vediamo allora in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni di Juventus Genoa.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente la Juventus parte favorita per questa partita di Coppa Italia: la conferma arriva anche dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui i valori sono nettamente favoriti. La quota sul segno 1 per la vittoria dei bianconeri è infatti di 1,28, mentre per la vittoria del Genoa (segno 2) il valore è già di 11,00. Dovrete giocare il segno X per il pareggio, e in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 5,25 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto. Interessante anche la differenza tra le due quote Gol (2,20) e NoGol (1,60) con le quali si capisce che è probabile una partita nella quale sia soltanto la Juventus ad andare a segno.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA

LE SCELTE DI ALLEGRI

Come spesso accade, Massimiliano Allegri ha dato indicazioni precise in conferenza stampa: in difesa ci sarà Daniele Rugani, al suo fianco uno tra Chiellini (che si è regolarmente allenato) e Barzagli, dunque si riposerà Benatia mentre a destra torna Lichtsteiner (provvidenzialmente, considerando che si è fermato De Sciglio) con Asamoah che agirà a sinistra. In porta Buffon non ce la fa, e non tornerà con la Roma a meno di miracoli: nessuna alternanza però, gioca Szczesny. Dalla cintola in su ci sono tanti dubbi: Marchisio e Bentancur in mediana, ma Allegri ha anche confermato che Dybala sarà in campo e dunque è possibile il ritorno al 4-2-3-1. Con questo modulo la Joya viaggia verso la maglia da prima punta con Bernardeschi e Douglas Costa a supporto, da valutare se inserire un altro mediano (Sturaro indiziato) oppure passare al 4-2-3-1 nel quale Dybala potrebbe supportare Higuain (in alternativa Pjanic o Marchisio da trequartista). Come sempre le soluzioni sono tante e l'allenatore della Juventus dovrà valutare la formazione migliore da mandare in campo, fermo restando che sabato arriva la Roma e dunque bisognerà fare in modo che i titolarissimi si riposino.

I DUBBI DI BALLARDINI

Anche Davide Ballardini aprirà al turnover, ma resta da capire in che modo manderà in campo il suo Genoa: qualche indicazione è arrivata dalla partita di Firenze dove Lazovic e Diego Laxalt hanno riposato: li aspettiamo in campo questa sera, insieme a Cofie che dovrebbe riprendersi il posto di interno di centrocampo strappandolo a Brlek. Miguel Veloso confermato nel condurre il gioco mentre Bertolacci, che parte comunque favorito, è in ballottaggio con Omeonga per l’altra maglia. In difesa dovremmo vedere Rossettini: con lui potrebbero giocare anche Gentiletti e Biraschi e dunque il pacchetto arretrato, contando che Lamanna sostituirà Perin, dovrebbe cambiare totalmente rispetto a domenica anche se le scelte non sono definitive. Curiosità per capire chi giocherà davanti: uno tra Taarabt e Pandev potrebbe rimanere fuori con l’inserimento di Lapadula dal primo minuto, ci prova anche Galabinov che nella partita di campionato aveva segnato il momentaneo 2-0 su calcio di rigore. Tra i giocatori che potrebbero essere in campo anche Centurion e Migliore: quest’ultimo, titolare anche contro la Fiorentina, ha risolto la partita del quarto turno segnando il gol decisivo contro il Crotone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS GENOA: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): 23 Szczesny; 26 Lichtsteiner, 24 Rugani, 3 Chiellini, 22 Asamoah; 27 Sturaro, 8 Marchisio, 30 Bentancur; 33 Bernardeschi, 10 Dybala, 11 Douglas Costa

A disposizione: 16 Pinsoglio, 35 Loria, 15 Barzagli, 4 Benatia, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 9 Higuain, 20 Pjaca

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Buffon, De Sciglio, Howedes, Cuadrado, Mandzukic

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 14 Biraschi, 13 Rossettini, 3 Gentiletti; 22 Lazovic, 8 Bertolacci, 44 Miguel Veloso, 4 Cofie, 93 Diego Laxalt; 10 Lapadula, 11 Taarabt

A disposizione: 1 Perin, 18 Zima, 87 Zukanovic, 5 Izzo, 2 Spolli, 20 Rosi, 21 Brlek, 40 Omeonga, 18 Migliore, 9 Centurion, 16 Galabinov, 19 Pandev

Allenatore: Davide Ballardini

Squalificati: -

Indisponibili: -

