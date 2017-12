Probabili formazioni/ Roma-Torino: quote, le ultime novità live (Coppa Italia)

Probabili Formazioni Roma-Torino: quote, le ultime novità live (Coppa Italia) Giallorossi in campo all’Olimpico per gli ottavi di finale contro i granata di Sinisa Mihajlovic

Di Francesco, Roma - Lapresse

Non c’è mai tempo per riposare per le squadre di calcio italiane. Archiviata la giornata di campionato, torna infatti la Coppa Italia, che entra decisamente nel vivo. Fra le squadre ancora impegnate in questa manifestazione, c’è la Roma, che giocherà in casa, presso lo stadio Olimpico, la sfida contro il Torino, in programma alle ore 17:30 di questa sera. Sarà senza dubbio uno degli ottavi di finale più affascinanti, visto che di fronte avremo due squadre che se la giocheranno a viso aperto, con i granata che non avranno nulla da perdere, e con i capitolini che ovviamente vorranno fare bella figura dinanzi al pubblico di casa.

QUOTE E PRONOSTICO

La Roma è la grande favorita per la partita di oggi, ed è confermato non soltanto dal valore dei giocatori in campo, quanto dalle quote assegnate dall’agenzia di scommesse Snai. Secondo i bookmaker italiani, infatti, i giallorossi saranno i probabili vincitori, con l’uno pari a 1.55, mentre la vittoria del Torino paga ben 5.50 volte la nostra puntata. Molto alta anche la quota per il pareggio, il segno X, dato a 4.25. Per chi volesse scommettere sull’under e l’over 2.5, (la possibilità che vengano segnati meno o più di due gol), le quote sono pari a 2.30 e 1.55, mentre per l’opzione gol e nogol, la Snai paga 1.60 e 2.20.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

AMPIO TURNOVER DI DI FRANCESCO

Sarà una Roma totalmente diversa rispetto al solito, quella che scenderà in campo questa sera per la partita contro il Torino. Eusebio Di Francesco sembra infatti intenzionato ad attuare un turnover davvero massiccio, e rispetto al solito dovrebbero vedersi solamente due titolari, leggasi il centrocampista della nazionale olandese, Kevin Strootman, e l’esterno d’attacco El Shaarawy, quest’ultima, scelta pressoché obbligata tenendo conto dell’infortunio di Defrel. Tante le novità in campo quindi, a cominciare dalla porta, dove farà il suo esordio stagionale fra i titolari, il secondo Skorupski, con Alisson che si accomoderà in panchina. In difesa dovrebbe giocare Bruno Peres sulla destra, favorito su Florenzi e Nura, mentre a sinistra toccherà ad Emerson Palmieri prendere il posto dell’intoccabile Kolarov. In mezzo ci sarà invece Juan Jesus affiancato da Moreno, con Manolas e Fazio quindi a riposo. Novità sono attese anche a centrocampo, dove in cabina di regia stazionerà Gonalons, con Gerson nel ruolo di intermedio di destra. Infine l’attacco, con Schick prima punta, e il giovane talento turco Under a destra. Solo panchina, meritata, per Dzeko.

LE SCELTE DI MIHAJLOVIC

Vediamo anche le probabili formazioni del Torino. Anche Mihajlovic manderà in campo qualche seconda linea anche se il turnover sarà meno massiccio rispetto a quello giallorosso. Toccherà a Milinkovic-Savic cercare di salvare la propria porta, con il titolare Sirigu quindi a riposo. In difesa, invece, solito De Silvestri sulla corsia di destra, con Barreca in vantaggio su Molinaro per la fascia mancina. In mezzo cambia poco, con il titolare N’Koulou, grande scoperta dell’estate, affiancato dal giovane Lyanco, ex San Paolo. A centrocampo si dovrebbe vedere Gustafson sulla sedia del regista, con Valdifiori che si accomoderà quindi in panchina dopo la gara col Napoli, mentre Obi e Acquah saranno i due interni, con Baselli e Rincon spediti in panca. A sorpresa, Mihajlovic sceglie infine l’attacco titolare, con Belotti quindi punta centrale, Ljajic a destra, e Iago Falque largo a sinistra. Una mossa che ovviamente cercherà di sorprendere la difesa della Roma.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO: IL TABELLINO

Roma (4-3-3): 28 Skorupski; 25 Bruno Peres, 15 Moreno, 5 Juan Jesus, 33 Emerson; 30 Gerson, 21 Gonalons, 6 Strootman; 17 Under, 14 Schick, 92 El Shaarawy. All. Di Francesco

A disp: Alisson, Lobont, Castan, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan, Dzeko, Perotti, Romagnoli

Indisponibili: Karsdorp, Defrel

Squalificati: -

Torino (4-3-3): 32 Milinkovic-Savic; 29 De Silvestri, 33 N'Koulou, 97 Lyanco, 23 Barreca; 6 Acquah, 16 Gustafson, 22 Obi; 14 Iago Falque, 9 Belotti, 10 Ljajic. All. Mihajlovic

A disp: Sirigu, Ichazo, Burdisso, Molinaro, Moretti, Baselli, Valdifiori, Rincon, Boyé, De Luca, Edera, Berenguer, Niang

Indisponibili: Ansaldi, Bonifazi

Squalificati: -

